Sin Rehabilitar 32 Prepas del Estado Afectadas por el Sismo del 2017

* Solicitan al INIFECH Atender Problemática.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- Con el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de Septiembre del 2017, Chiapas fue uno de los Estados de la República más afectados, debido a que cientos de escuelas y miles de viviendas resultaron con daño total y parcial; sin embargo a casi dos años del siniestro, aún hay construcciones en el sistema educativo que no han sido subsanadas.

El director de Educación Media en Chiapas, Rafael Ovilla Álvarez, afirmó que, existen un sinnúmero de evidencias por el pasado terremoto que deben solucionarse, pues hay daños en los salones, patios, canchas, bardas, y otras áreas, principalmente de centros escolares de la región Soconusco.

Al referirse en el sistema de educación media en el Estado, aunque no precisó en qué municipios, detalló que, son 32 escuelas del sistema estatal que aún no han sido rehabilitadas al cien por ciento, y requieren de la atención inmediata de las autoridades del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) para solucionar esta situación que pone en riesgo a los estudiantes.

En total, en el Estado se cuenta con 94 centros escolares del nivel medio, más dos terminales en contabilidad y dos más en enfermería, por lo que el número de instituciones dañadas que aún no han sido subsanadas, rebasa el 30 por ciento; reiteró que es un caso que debe atenderse pronto.

Todos los planteles que sufrieron daños, ya sea superficiales, parciales o totales, fueron reportados al INIFECH en su momento, sostuvo; no obstante la dependencia estatal sufrió una restructuración por lo que los trabajos quedaron suspendidos; y se espera que de un momento a otro reinicien los trabajos pendientes.

Finalmente, el funcionario estatal, afirmó que ante las necesidades que presentan cada institución escolar, debe haber un trabajo colaborativo de los padres de familia, a fin de generar recursos a través de las cuotas de inscripción que ayuden a mejorar las condiciones de los centros escolares en beneficio de los alumnos. EL ORBE/ Marvin Bautista