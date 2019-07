Campesinos Esperan las Tarjetas con Recursos Para el Campo

* SADER Anuncia la Distribución de 70 Mil Pesos en Chiapas, que No Llegan.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- Durante esta semana serán distribuidas en Chiapas 71 mil 600 tarjetas con recursos económicos para productores del campo, anunció, Luis Citalán Chavarría, coordinador de Fomento y Protección Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado (SADER).

Entrevistado luego de su participación en el encuentro regional de productores de café y maíz celebrado en el municipio de Tuxtla Chico, el funcionario federal calculó que alrededor del 70 por ciento de esas tarjetas serán para la región del Soconusco.

“Estamos trabajando para que esos programas den fruto, siempre apoyados en los productores y de la mano con las buenas organizaciones”, dijo posterior a severos reclamos de campesinos que se dieron cita al evento que reunió a más de mil productores.

Las tarjetas a entregarse, dijo, son del programa “Producción para el bienestar”, en donde están inmersos apoyos de hasta cinco mil Pesos mensuales para productores de cultivos como maíz, café y cacao, quienes tienen que cumplir con los lineamientos establecidos.

En el evento, los mayores reclamos fueron precisamente que, hasta ahora y después de transcurrido más de medio año, la entrega de las tarjetas ha sido una mentira.

Además, no hay respaldo del Gobierno para los precios de garantía de los cultivos y, por ello, las cosechas se están rematando por debajo de los costos de producción, sumergiéndolos -aún más- en la pobreza extrema.

Dijeron que es falso que se esté combatiendo a los intermediarios -llamados popularmente coyotes- ya que se siguen quedando con las ganancias de los cultivos y persisten los actos de corrupción.

Otros argumentaron que son muy buenos los proyectos anunciados por el Gobierno Federal, pero que en la práctica no hay absolutamente nada para el campo.

Hubo quienes recalcaron que los únicos apoyos económicos que se están enviando a Chiapas, son para el pago de los migrantes que han entrado desde Octubre del año pasado a territorio nacional de manera indocumentada, pero nada más. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello