Urgen Recursos Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- En el marco del “Día Mundial Contra la Trata de Personas” que tiene fecha este 30 de Julio, la fundadora y Representante Legal de la Asociación “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega, afirmó que, a pesar de que en México existe una ley contra este delito no se han tenido resultados positivos en la frontera sur.

De acuerdo al informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió hace unos días, y con base a las cifras oficiales proporcionadas por Procuradurías y Fiscalías estatales, del 15 de Julio de 2012 al 31 de Julio de 2017, mediante el inicio de una carpeta de investigación, fueron identificadas, 5 mil 245 posibles víctimas de trata.

En los últimos años ha cambiado la forma de operar de los grupos delincuenciales dedicados a la trata de personas, pues ahora usan las redes sociales para la captación de las víctimas, transformando el delito, incluso hace que se vuelva invisible, porque es más difícil rastrear al victimario.

Antes, las autoridades realizaban de manera constante operativos en bares y cantinas y llegaban a tener resultados positivos, pero ahora la forma de operar de estos grupos delincuenciales ha cambiado y las victimas ya no sólo son jóvenes de origen centroamericano, sino también mexicanas, y todas son engañadas a través de las redes sociales.

Aunque el “modus operandi” de los delincuentes ha cambiado, lamentablemente la falta de recursos por parte del Gobierno Federal ha limitado la operación de las corporaciones policíacas, hasta de la mismas Fiscalías, tanto para investigar y llevar ante la justicia a los victimarios.

Desde el año 2008, en México se puso en marcha “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” y desde entonces no se ha destinado un solo Peso para operar este tema. EL ORBE/ Marvin Bautista.