Paralizadas las Obras en el Centro de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 31 de Julio.- Habitantes de la zona Centro de Huixtla se manifiestan inconformes contra el Ayuntamiento que encabeza José Luis Laparra Calderón, por las afectaciones provocadas con la realización de la pavimentación de calles en el primer cuadro de la ciudad, que permanecen abandonadas e inconclusas desde hace varias meses.

Relatan los vecinos que habitan o bien rentan locales comerciales en las calles Francisco I. Madero, Iturbide, Allende, Independencia, Zaragoza, Galeana, entre otras; que desde el pasado 2 de Abril se iniciaron los trabajos para la remodelación de la ciudad, por lo cual se procedió por parte del Ayuntamiento a levantar el pavimento anterior, con la promesa de tener concluidas las obras en un periodo de 60 días.

Sin embargo, a casi cuatro meses las mismas están inconclusas y lo que es peor, detenidas desde hace un par de semanas.

Sobre ello, refieren a EL ORBE quienes pidieron salvaguardar su identidad ante el temor de represalias por parte de funcionarios del Ayuntamiento, «muchos de nosotros no vivimos en esta zona, pero somos huixtlecos y tenemos nuestros negocios que son el sustento de nuestras familias, en ese perímetro, y ahora con las calles en ese estado y sin banquetas las ventas se han ido a pique, algunos de los compañeros han optado por cerrar sus negocios y buscar en otro lado alguna oportunidad».

Además de los daños a la economía local, manifestaron que los vecinos han sufrido diversas afectaciones en sus propiedades, «desde hace semanas las obras están paralizadas, no se ve ni maquinaria ni personal trabajando en ellas, y con las lluvias debido a que los registros se encuentran abiertos se han azolvado con el lodo de la misma obra, provocando que los desechos broten dentro de nuestros domicilios inundándolos de materia fecal, ya que no se terminan las obras, como prometió, pero también nadie se hace responsable de los daños en nuestro patrimonio como los muebles o bienes que se han dañado a causa de éste problema», dijo una de las declarantes.

Por todo lo anterior, piden a las autoridades locales el que se retome la realización de esas obras y no se continúe afectando las actividades comerciales ni a los vecinos de la zona en que se realizan las tareas de remodelación, de lo cual destacaron, «que quede claro que nunca nos opondríamos al progreso de nuestro Huixtla, pero esta situación ya nos rebasó, por parte del municipio dicen que no terminan porque la Comisión Federal de Electricidad no realiza el cableado subterráneo que se incluye en el proyecto, pero hemos investigado en la paraestatal y ahí nos dicen que no han dado la autorización porque la obra no reúne las especificaciones técnicas que se requieren para poder llevar a cabo esa labor». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.