Incremento de la Delincuencia Desestabiliza la Economía del Sector Comercial en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto.- Debido al incremento del índice delictivo, la economía del sector comercial en el primer cuadro de la ciudad se ha visto afectada con bajas ventas, pues la población está atemorizada ante los hechos de sangre, asaltos y robos que se han registrado en los recientes días en la ciudad.

El Secretario de PROCENTRO, Aníbal Enrique Núñez, dio a conocer que el incremento de la inseguridad repercute fuertemente de quienes viven del sector comercial en el centro de Tapachula, ya que los hechos delictivos son un mala imagen para los empresarios, porque provocan una disminución en la afluencia de los visitantes comerciales de Guatemala, que por años han sido el mercado potencial del Soconusco.

Y es que tan solo hace algunos días Tapachula fue noticia a nivel nacional, al ser considerado entre los cinco municipios con mayor índice delictivo a nivel nacional, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quién a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, coloca a la “Perla del Soconusco”, como una de las ciudades más peligrosas, a la altura de Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, Villahermosa y Uruapan, y este informe no está fuera de la realidad, ya que los hechos de sangre que se han registrado en los últimos días lamentablemente han corroborado esta problemática.

La problemática de inseguridad afecta fuertemente a los comerciantes, no solo porque han sido víctimas de atracos, sino porque es un factor que podría ahuyentar a los visitantes guatemaltecos que vienen a Tapachula a generar derrama económica y el daño podría ser mayor, sobre todo para el sector empresarial y es que según datos, cada semana ingresan aproximadamente 2 mil chapines de manera legal a realizar compras o de paseo.

Por años, su visita ha representado el factor que sostiene la economía de los diversos sectores empresariales, porque ellos generan una importante derrama económica, ya que no sólo compran artículos, sino también consumen alimentos, visitan playas o lugares turísticos y sobre todo ocupan hoteles, ingresos que los empresarios han dejado de percibir porque la inseguridad los ha ahuyentado.

El entrevistado mencionó que, el ambiente de inseguridad que se vive en la ciudad es preocupante, pero lo es aún más, la actitud de las autoridades encargadas de seguridad quienes se han mostrado complacientes con las bandas delincuencias que operan en la zona.

Las corporaciones policíacas en Tapachula han sido rebasadas por la delincuencia, y aunque las autoridades digan que han implementado operativos y que han puesto en marcha casetas de vigilancia, el índice delictivo cada vez va en aumento y no solo lo dicen las estadísticas, sino que es un ambiente que la misma población percibe.

No es posible que las autoridades municipales intenten minimizar la incidencia delictiva en lugar de ponerse a trabajar e implementar una estrategia que permita garantizar la seguridad en la ciudad, que cada vez es más peligrosa, porque realmente han sido rebasados.

Para finalizar, hizo el llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se redoble la seguridad en la frontera sur y que existe un mayor control en el ingreso de los migrantes, toda vez que muchos de los delitos que han ido al alza han sido cometidos por centroamericanos. EL ORBE/Marvin Bautista