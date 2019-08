Ciudadanía en Contra de Reubicar la COMAR en Zona Comercial

* Deben Enviarla Fuera de la Mancha Urbana: Vecinos.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- La supuesta definición del Gobierno Federal de establecer a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) en las instalaciones de lo que fue PEMEX, cerca del corazón comercial de Tapachula, ha originado posturas radicales de los representantes de sectores sociales y productivos, así como de la ciudadanía en general con opiniones en las redes sociales.

El Presidente de la Asociación «Por Un Progreso de las Colonias», Fernando Unda Castañeda, afirmó que, sería un error destinar un espacio significativo de los tapachultecos para la atención a migrantes, cuando existen un sin fin de opciones para reubicar las oficinas de la COMAR, inclusive destinar recursos para la compra de un terreno que esté alejado del centro de la ciudad.

Es lamentable que la queja de los tapachultecos no vaya a trascender para hacer recapacitar a quienes toman las decisiones de este tipo, ya que las antiguas instalaciones así como las de la estación de ferrocarriles, son espacios idóneos para motivar a la cultura, incluso, construir un cuartel de la Guardia Nacional sería de más beneficio que la COMAR.

Lamentó que ningún representante del pueblo en los Congresos legislativos se hayan pronunciado en contra del establecimiento de la COMAR en las antiguas instalaciones de PEMEX, pues los Diputados en esta Cuarta Transformación no hacen otra cosa que aplaudir las decisiones, a veces equivocadas, del Gobierno.

Es el momento en que los tapachultecos levanten la voz en contra de quienes vulneran los intereses de las familias de este lugar, señaló, porque no es posible que exista más interés por quienes no son mexicanos, al darles recursos económicos por su condición de migrantes.

La Estación de Ferrocarriles y las antiguas instalaciones de PEMEX son lugares que manifestaron, en su momento, un crecimiento importante de Tapachula, y que forman parte del recuerdo de muchas familias, por lo que es fundamental que se le dé un mejor destino y no dejar que funcionarios en turno tomen decisiones a la ligera que podría significar un perjuicio para los tapachultecos a corto, mediano y largo plazo. EL ORBE/ Marvin Bautista