Grupos Vulnerables Critican que Gobierno Federal Entregue Millonarios Recursos a Centroamérica

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- Grupos vulnerables de Tapachula, consideraron una burla la asignación de recursos del Gobierno Federal a los países centroamericanos, para, supuestamente, ayudar a la disminución de la migración de personas de estos países que pretenden como destino final a Estados Unidos.

Hace menos de una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el destino de 90 millones de Dólares anuales para impulsar el Plan de Desarrollo Integral para Guatemala, Honduras y El Salvador, con la finalidad de generar empleo en la región y disminuir el flujo migratorio.

Ante este anuncio, el Secretario del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, Carlos Martín López Pérez, consideró que es una burla a todos los mexicanos la decisión del Ejecutivo Federal, puesto que en lugar de atender el rezago, la pobreza, la falta de empleo y la marginación en Chiapas, se prefiere invertir dinero en otros países.

El Gobierno Federal ni siquiera ha aclarado por qué el 80 por ciento de las personas con discapacidad hayan quedado fuera de los programas sociales, y los que obtuvieron la tarjeta de bienestar, no cuentan con un sólo depósito; sin embargo con los países centroamericanos no se dudó ayudar, sin siquiera tener un estudio en el que se garantizara el cumplimiento de los objetivos del apoyo.

En poco tiempo, Tapachula se ha convertido en una colonia centroamericana por el número de migrantes de esos países, quienes resultan ser mayormente beneficiados por el Gobierno de México, aún cuando estadísticamente en Chiapas sigue prevaleciendo la marginación, pobreza y la falta de oportunidades, dijo tristemente.

Las personas con discapacidad pueden desempeñar las labores que indica el programa «Sembrando Vidas», puesto que algunos no tienen ningún problema en sus capacidades motoras; sin embargo, el Gobierno ha impedido que este grupo vulnerable sea considerado en el programa, ya que dicen las autoridades que son para los migrantes.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para que reconsidere su postura de frenar el desarrollo de su país, por dárselo a otros países a fin de mantener contento al Presidente de los Estados Unidos. EL ORBE/ Marvin Bautista