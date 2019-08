Ineficaz la Política del Gobierno Federal con el Sector Campesino

Tapachula, Chiapas; 4 de Agosto.- Decenas de campesinos de esta región se han mostrado inconformes por el actuar del Gobierno Federal, al considerar que quedaron fuera de todos los programas del apoyo al campo, incluso, aseguraron que con el anterior Gobierno, recibían un incentivo por producción, que ahora con la política de Andrés Manuel López Obrador ha quedado eliminado.

En representación de un grupo de productores de soya de la zona baja, Ernesto Agustín Molina, afirmó que «la cuarta transformación» hasta ahora ha quedado de palabra, pues no ven un bienestar en sus familias, puesto que si antes eran difíciles las labores en el campo, ahora lo es más, porque el Gobierno Federal ha cancelado programas de apoyo en insumos y económicos, y ha apoyado con la tarjeta de Bienestar a unos cuantos.

De nada sirve el empeño que las familias puedan tener para incrementar la productividad de diferentes cultivos, si las ganancias se las llevan los «coyotes», y eso es porque el Gobierno Federal hace oídos sordos de que se debe intervenir para obtener mejores precios en la comercialización.

Se sienten excluidos del Gobierno Federal, dijo, ya que los pequeños productores, los productores de autoconsumo o quienes tienen que rentar tierra para la siembra, no cuentan con un apoyo del Gobierno, y afirmaron a que esto se debe porque el Gobierno Federal no conoce las necesidades del campesino.

De igual forma, quienes tuvieron la fortuna de recibir la tarjeta de Bienestar para el Campo, les da igual, porque de manera continua tienen que trasladarse a las cabeceras municipales para corroborar el depósito, pero hasta el momento el Gobierno no lo ha hecho, aún cuando algunas familias llevan más de tres meses con el plástico.

Pidieron ante los representantes del Poder Legislativo a que se pronuncien en contra de la ineficacia de los programas de Gobierno destinados al campo y que se ofrezcan alternativas para salir adelante de esta situación económica que vulnera a las familias más pobres de México. EL ORBE/ Marvin Bautista.