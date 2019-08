Sin Alumbrado Parque de los Bomberos

Tapachula, Chiapas; 6 de Agosto.- Los espacios públicos responsabilidad del Ayuntamiento también se ven afectados por la falta de servicios públicos eficientes, tal es el caso del Parque de los Bomberos, ubicado en la 8a. Avenida Sur entre Octava y Décima Poniente, a un costado de la sede del Heroico Cuerpo de Bomberos, en donde no se cuenta con alumbrado público desde hace varios meses.

A decir de los vecinos del sitio, desde hace meses dejaron de funcionar el total de las luminarias que iluminaban ese espacio recreativo, «siempre ese parque ha resentido la falta de interés por parte de las autoridades, es un espacio olvidado, lastimosamente porque es un parque que tiene vida, a diario venían niños y jóvenes a jugar aún por la noche; pues es el único espacio de convivencia en esta zona, pero ahora sin luz no hay quien venga, además la falta de alumbrado se da también en la décima poniente, lo cual convierte a esta zona en altamente insegura y de gran riesgo para los vecinos y para los transeúntes, afectando a los comercios ubicados sobre toda la octava sur, enfrente del parque, los cuales los dueños se han visto obligados a cerrar apenas oscurece perdiéndose de ingresos», declaró Guadalupe López Pérez.

A decir de la señora, la sensación de los residentes de esas arterias es de total inseguridad, pues la oscuridad siempre se relaciona con atracos a personas y casas habitación, «estamos temerosos, sobre esta calle, justo enfrente del parque que ahora permanece a oscuras por la irresponsabilidad del Ayuntamiento, muchas personas esperan el transporte público para dirigirse a sus hogares tras salir del trabajo o de estudiar, con la calle y el parque en total oscuridad, todos ellos, especialmente las mujeres se arriesgan a ser víctimas de la delincuencia que ahora impera en nuestra ciudad por desgracia».

Por lo anterior, los vecinos se pronuncian porque el Ayuntamiento atienda el problema pues dicen, «deberían brindar servicios públicos de calidad, eficientes y oportunos, no tenernos a expensas de los ladrones». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta