Pésima Obra de Drenaje Provoca Socavón en la Colonia Pintoresco

Tapachula Chiapas; 07 de Agosto.- Resultado de un trabajo mal ejecutado y con nula supervisión por parte del personal de la Secretaría de Obras Públicas y del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), se presentó un tremendo socavón a la mitad de la Avenida la Joya colindante con calle Amates, de la Colonia Pintoresco.

En esta colonia ubicada en el sur oriente de Tapachula, en los recientes día, se realizaron trabajos de Rehabilitación de la Red de Alcantarillado y Descargas Domiciliarias, sin embargo, algunos colonos anticiparon a los ejecutores de la obra que se estaba haciendo un trabajo con muchas deficiencias físicas; sin embargo, los constructores hicieron caso omiso a las sugerencias.

Como consecuencia se presentó un hundimiento sobre la avenida en toda la línea de alcantarillado que terminó en un socavón que impide el libre tránsito de los vehículos, además que representa un riesgo potencial para los habitantes de la colonia Pintoresco y colonias vecinas, además del transporte público.

José Santana Hernández, habitante de la colonia Pintoresco e ingeniero civil de profesión, indicó que las autoridades ya tienen conocimiento de este desperfecto; sin embargo, nadie ha hecho las rectificaciones, incluso la Dirección de Protección Civil Municipal, ya llegó al lugar para hacer la verificación, pero nada se ha realizado para aminorar el riesgo de este fallo.

Comentó que la obra fue rellenada con la descarga de camiones de volteo, pero nunca fue compactada, por lo que, con las lluvias frecuentes, aunado a la clase de material de la calle, originó la fragilidad y en consecuencia el hundimiento y socavón de la calle.

Los vecinos lamentaron que el COAPATAP, no actúe con responsabilidad en la supervisión de la obra, ya que las tuberías que colocaron fueron muy delgadas y mal trazadas, por lo que los vecinos compraron unos tubos más consistentes para no provocar un daño a futuro.

El anuncio de la obra descifra un monto total de 4 millones 359 mil pesos, no obstante, el trabajo fue defectuoso, poco profesional e irresponsable, porque ahora que los vecinos ya tienen la red de alcantarillado, se deberá abrir nuevamente la avenida afectada, porque el socavón que se originó no se soluciona con un relleno, sino de una labor profesional. EL ORBE/ Marvin Bautista.