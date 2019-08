Torrenciales Lluvias Inundan Huixtla

Huixtla, Chiapas; 8 de Agosto.- Después de casi cuatro horas de intensa lluvia en la región, el arroyo “El Cuzco”, que atraviesa la ciudad de Huixtla, se desbordó inundando comercios, casas habitación, y convirtiendo las calles en ríos, arrastrando basura y escombros de calles en reparación, provocando daños y gran desesperación de la población debido a que el agua en las calles alcanzó su máximo nivel.

Vehículos y motocicletas quedaron varados y algunos arrastrados. Datos preliminares de la Policía Municipal, hasta el momento no reportan víctimas.

Sin embargo, comerciantes del mercado “Miguel Hidalgo” sufrieron pérdidas de mercancía. EL ORBE/Luis Javier Ramos

Se Encharca de Agua el Mercado “Hidalgo”

Huixtla, Chiapas; 8 de Agosto.- Desde las 5 de la tarde en que empezó a llover con fuerza y tempestad, el zanjo “El Cusco”, ubicado atrás del Seguro Social, debido a tanta agua terminó por desbordarse, inundando toda la Avenida Rayón y Calle Zaragoza, las cuales se volvieron verdaderos ríos.

Los comerciantes del mercado “Hidalgo” se encontraban desesperados pues la lluvia no cesaba y por momentos arreciaba, ya querían irse a sus hogares pues temían lo peor.

Afortunadamente la lluvia comenzó a disminuir y bajó el nivel del agua, al final todos los comerciantes se unieron y empezaron a sacar el agua que se había encharcado.

Esto no es la primera vez que sucede, señalaron los comerciantes, por lo que tanto vendedores como personas que llegan al lugar a realizar sus compras o a comer, le exigen al Edil que mande a desazolvar dicho zanjo, para con ello evitar una desgracia mayor ya sean en el mismo mercado o en alguna persona.

Por otro lado le piden también a los ciudadanos que se quiten la costumbre de arrojar basura al zanjo porque lo tapa, que no es basurero, con tal de que no pase nuevamente lo mismo, pues a ellos como comerciantes los afecta. EL ORBE/José Ángel López