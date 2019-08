Migrantes Usan más de 300 Caminos de Extravío en la Frontera Sur: INM

* Cierran Albergues en la Feria Mesoamericana y Estadio de Suchiate, y Pretenden trasladarlos a la Antigua TAR de Pemex, en Populosa Zona Comercial.

Tapachula, Chiapas; 9 de Agosto.- Los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que ingresan al país de manera ilegal por la Frontera Sur, utilizan más de 300 caminos de extravío, reconoció este viernes el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

En un informe presentado al Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, indicó que, ante el endurecimiento de la seguridad, los flujos han avanzado por lanchas en el Golfo de México y el Pacífico.

De igual forma, que las estaciones y estancias provisionales ubicadas en todo el país tienen una sobrepoblación del 61.5 por ciento.

Según sus cifras, esa dependencia en territorio nacional tiene actualmente 66 inmuebles con capacidad para 6 mil 931 personas, pero en realidad hay 11 mil 198 migrantes.

En el acto hizo un balance de las acciones emprendidas por la Guardia Nacional y el INM para contener a los flujos migratorios en los Estados del sur.

Reveló, además, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indagan a los grupos del crimen organizado que cobran por cruzar a migrantes hasta la frontera con Estados Unidos.

Cada migrante alojado en uno de los albergues o estaciones en el país les cuestan a los mexicanos una manutención de 350 Pesos diarios, mientras que los traslados a los países de Centroamérica representan un gasto de 80 mil Pesos por vuelo completo, y a otros continentes hasta 250 mil Pesos.

Así también, que, de Enero al 1 de Agosto, habían sido asegurados 84 mil 258 adultos, 29 mil 873 menores de edad acompañados y 9 mil 550 no acompañados, para un total de 123 mil 681.

Por otro lado, las instalaciones de la Feria Mesoamericana, al sur de Tapachula, que habían sido habilitadas como un albergue temporal por la cantidad de migrantes asegurados en las caravanas y en los éxodos posteriores de los últimos diez meses, fueron clausuradas.

En ese lugar estuvieron migrantes que esperaban una resolución a su solicitud de asilo en México, así como los que aspiraban a una Tarjeta de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) o por un documento de salida que les permitiera recorrer todo el país y llegar a la frontera con Estados Unidos sin ser detenidos.

Ese lugar estuvo en la crítica internacional, luego de que los migrantes que estuvieron ahí señalaban que ya habían más de 2 mil, en condiciones deplorables, sin agua, atención médica y alimentos racionados, además de que estuvieron encerrados mucho tiempo sin saber su futuro, como si fuera una cárcel.

Por eso los extranjeros ahí retenidos hicieron varias manifestaciones e intento de fuga, pero fueron sometidos con el uso de la fuerza pública, tal y como ocurrió también en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de Tapachula.

Se confirmó que también fue clausurado como albergue temporal el Estadio de Futbol del municipio de Suchiate, a donde fueron enviados migrantes para que esperaran la resolución de sus trámites migratorios.

Se esperaba que Garduño informara sobre las investigaciones en torno a los señalamientos de corrupción del INM en Chiapas y diversas irregularidades presuntamente cometidas en esa dependencia que aún encabeza la delegada, Yadira de los Santos Robledo, pero no lo hizo.

Tampoco sobre la falta de operativos en Tapachula y en municipios aledaños, luego de que representantes de sectores productivos y de la sociedad, insisten en que los migrantes indocumentados se han posesionado de los espacios públicos, como parques y jardines.

Según han dicho, los indocumentados aprovechan que las autoridades no les hacen nada, para drogarse, robar y asaltar en esos sectores, además de utilizar la vía pública como sanitarios y moteles.

En sus declaraciones, también han referido el notable aumento en la participación de indocumentados en los delitos que se cometen en la región, sobre todo en robos, asaltos, consumo de drogas y enfrentamientos.

Se esperaba que la llegada de la Guardia Nacional permitiera frenar las operaciones de la delincuencia en Tapachula, luego de que se rebasó la capacidad del Ayuntamiento que aún preside el alcalde Oscar Gurría Penagos, pero los niveles de inseguridad prevalecen.

Tampoco se saben los motivos que hay para permitir que miles de migrantes sigan entrando a territorio nacional tranquilamente por esos más de 300 caminos de extravío, y por qué todavía no se establece un cerco epidemiológico para detectar cualquier enfermedad contagiosa en los flujos migratorios. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello