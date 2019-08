Falta Apoyo de Autoridades Para Deportistas del Soconusco

Víctor Altúzar, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- La carencia económica en distintos rubros del deporte, origina que a los atletas y entrenadores chiapanecos se les dificulte aún más hacer su desempeño, por eso urge que el Gobierno inyecte mayores recursos en este sentido, para satisfacer las necesidades de los deportistas de alto rendimiento.

Cuando se cumplían tres meses del actual Gobierno, la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Tania Valeria Robles Velázquez se quejó de que no se respaldaban las acciones para los deportistas chiapanecos, debido a que la dependencia no cuenta con el presupuesto para enfrentar las carencias de este sector.

Pese que en el presupuesto de egresos para el 2019, el Congreso del Estado le aprobó un gasto total de 79 millones 722 mil 607 Pesos, no se le habían destinado de manera regular los recursos al Instituto del Deporte, sin embargo la funcionaria sostuvo que se trabajaba con lo que se tiene.

La situación a nivel nacional es similar, pues la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara se quejó públicamente de las carencias económicas de esta dependencia federal, al grado de afirmar que para el mes de Agosto, no se contaría con los recursos ni para el pago de la luz.

Sectores políticos y sociales se han quejado de la falta de becas a los deportistas de alto rendimiento, y critican que el Gobierno Federal otorgue más recursos a programas sociales para jóvenes que no estudian o trabajan, que inyectarle apoyo económico a la cultura, al deporte o a la tecnología.

En Tapachula, el entrenador de Tae Kwon Do, Víctor Altúzar, lamentó que existan muchas dificultades para apoyar al deporte local, siendo que es una de las herramientas más efectivas de sacar a los jóvenes del ocio, el pandillerismo o la drogadicción, por lo que los gobernantes deben voltear a ver al deporte.

Los jóvenes necesitan de esta válvula de escape para cristalizar sus sueños, por lo que dijo que aún con las carencias que se tiene en el ámbito deportivo, no deben darse por vencidos.

Deportistas del Soconusco y de otras regiones tienen que migrar a otros Estados del país para poder desarrollar sus actividades deportivas, ante la falta de apoyo que existe por parte de las autoridades, incluso, algunos deben abandonar sus sueños por no contar con recursos para sufragar gastos de su preparación física.

Chiapas, en comparación a otros Estados de la República, se encuentra retrasado en materia de infraestructura, capacitación y recursos, se ha dificultado porque se carece de mucha atención de las autoridades deportivas que se han fijado muy poco en los talentos de esta región. EL ORBE/ Marvin Bautista