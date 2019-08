Exigen al Gobierno Federal Escuchar el Sentir Ciudadano Respecto a la Reubicación de la COMAR

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Ante la presión por el reclamo de la sociedad tapachulteca, las autoridades federales deben tomar la mejor decisión para reubicar las oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la ACNUR, porque una mala disposición ocasionaría un retroceso en el desarrollo de esta ciudad, afirmó el Presidente de la Asociación «Nueva Generación de Vinculación Social», Alfredo de Cruz Cordero

En diversas ocasiones, los vecinos, comerciantes y profesionistas que viven y trabajan cerca de la COMAR, no soportan la situación por la que pasan a causa de la presencia de los migrantes, debido a que se han apoderado de las banquetas, hacen sus necesidades fisiológicas afuera de las viviendas, y todos los días dejan sus desechos al aire libre.

Los responsables de estas condiciones que están en contra de los derechos humanos de los migrantes, son los funcionarios federales y los organismos encargados de atender el tema migratorio, ya que permiten que a estas personas se les atienda en su trámite de regularización en estas circunstancias de hacinamiento y de falta de servicios sanitarios, señaló.

Sin embargo, la solución no es sacarlos de donde están e instalar la oficina en las antiguas instalaciones de PEMEX, como se ha manifestado, ya que se estaría cometiendo el error de vulnerar nuevamente la tranquilidad de los ciudadanos y afectando el movimiento comercial que se vive en esta zona.

El Gobierno Federal debe tener la responsabilidad de escuchar el sentir de los ciudadanos y no ignorar las denuncias que se hacen desde la región Soconusco, sostuvo, lugar donde se han asentado los migrantes centroamericanos, haitianos y de origen africano, puesto que la mayoría de la población están en contra de las políticas migratorias mexicanas.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta contener la migración desde el istmo de Tehuantepec, dejando en la vulnerabilidad al Estado de Chiapas, aplicando el programa de Sembrando Vidas para los migrantes, sabiendo que con ello, no se frenará la migración.

Finalmente, reiteró la petición de reubicar a la COMAR hacia un lugar donde no contravenga los derechos de los mexicanos, es decir, alejado de la vida comercial y de convivencia de las familias tapachultecas. EL ORBE/Marvin Bautista