Ambulantes Invaden Periferia del “San Juan”

* Frente al IMSS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto.- Vendedores ambulantes siguen ganando espacios y han invadido la periferia del mercado “San Juan”, extendiéndose hasta las instalaciones del sindicato del IMSS, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para solucionar el problema que pone en riesgo a los transeúntes y automovilistas que circulan por la zona.

Personas que transitan por la Carretera Costera, ya sea porque acuden a realizar sus comprar a dicho mercado, o bien porque asisten a consulta o trámites en el IMSS, se quejaron de esta situación.

«Siempre ha existido el comercio ambulante por aquí, pero ahora ya tenemos invadida la banqueta y los comerciantes el arroyo vehicular, la misma sede del sindicato de los trabajadores del IMSS es ahora una plaza comercial con tanto puesto, impidiendo el adecuado paso de las personas y dificultando el tráfico vehicular al estar, ya, debajo de las banquetas», señaló Jorge González.

En un recorrido por el sitio se puede ver que en toda la acera se han instalado puestos en los que se expende desde frutas, hasta ropa y plantas de ornato, así como vendedores de alimentos que expenden sus productos sin control sanitario alguno, el nuevo tianguis abarca toda la extensión de la banqueta, tapando los accesos al puente peatonal ubicado ahí.

«Desde hace unos tres meses ambulantes comenzaron a adueñarse de la calle, antes estaban después del puente y frente a las bodegas colindantes con el mercado, pero ahora los tenemos ya en toda esta calle, y sin precaución colocan mercancías bajo la banqueta sobre el arroyo vehicular, lo cual no permite que las personas caminen por la acera y causando conflicto con los automovilistas que, además de ser una zona que se congestiona siempre, ahora tiene que lidiar también con los vendedores, si se les pregunta dicen que ellos pagan sus impuestos y que el Ayuntamiento les ha autorizado instalarse aquí», señaló Mirna «N», comerciante establecida en el lugar, y dijo, «representan una competencia desleal, puesto que ellos son informales y nosotros que tenemos un local, tenemos obligaciones fiscales, y ellos no».

El señor González agregó, «creo que este Ayuntamiento maneja un doble discurso, por una parte dice que no permite el comercio ambulante, pero los hechos dicen lo contrario, toda esta gente no estaba aquí, y ahora es una extensión del mercado, pero infringen toda norma de seguridad y legalidad, creo que los del municipio esperarán a que ocurra una tragedia para proceder, no podemos ni siquiera acceder al transporte público, tenemos que bajarnos y caminar sobre la carretera o bien movernos entre nuestros vehículos, antes yo esperaba mi combi frente al sindicato, ahora no puedo hacerlo», dijo. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta