Peligra Agricultura en Chiapas por Migración de Jóvenes Campesinos

Santiago Monterrosa, el declarante.

* Por Falta de Oportunidades Abandonan Cultivos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto.- Campesinos de Tapachula lamentan que el Gobierno Federal mantenga un desinterés total al no brindar oportunidades de empleo profesional a sus hijos, y en consecuencia decidan emigrar hacia el norte del país e inclusive intentan llegar al suelo estadounidense.

El Tesorero de la Asociación de Productores de Cacao Sostenible «RAYEN», Santiago Monterrosa Cueto, dio a conocer que los programas del gobierno federal están más preocupados por darles empleo a los migrantes, mientras que los hijos de campesinos que se esforzaron en culminar una carrera profesional no encuentran una fuente de empleo.

Son cada vez más los hijos que salen de las parcelas a buscar un porvenir en la ciudad, haciendo que el campo esté en el abandono porque los campesinos ya están viejos y no hay quien trabaje la tierra; por lo que el Gobierno debe incentivar a los jóvenes que han emigrado de sus comunidades para tener una carrera profesional, dándoles las herramientas de trabajo adecuadas dentro de las comunidades.

Hay muchos factores que originan la falta de deseo en los jóvenes de seguir trabajando las tierras de sus padres, dijo, esto significa que hay un futuro incierto para el trabajo rural en los próximos años.

Actualmente los jóvenes se están preparando para tener un mejor nivel de vida y saben que con el campo sólo encontrarán pobreza y necesidad; ya que también el crecimiento poblacional de las ciudades han empujado a los ejidatarios a vender sus parcelas para que se lotifiquen y existan nuevos asentamientos; esta situación es factor para que el joven no herede las tierras de su padre, detalló.

Por otro lado, los jóvenes no quieren quedarse a trabajar en el campo porque no es rentable y lógicamente buscan calidad de vida, por lo que emigran a las ciudades en busca de ocupaciones que les den una retribución digna. Esta situación debe ser observada y atendida por las autoridades ya que en poco tiempo no habrá suficientes alimentos de campos cercanos.

Para finalizar puntualizó que, ante esta situación es necesario que los Gobiernos le apuesten a mejorar las condiciones de los hijos de los campesinos, ya que los jóvenes deben encontrar un mejor nivel de vida dentro de las comunidades, porque en muy poco tiempo, de no atenderse este fenómeno, el país tendrá que importar más alimentos.