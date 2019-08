Luego de Inundaciones en Huixtla Desazolvan el Dren “El Cusco”

Huixtla, Chiapas; 18 de Agosto.- La Coordinación Municipal de Protección Civil a cargo de Rodrigo Hernández Gramajo, se dirigió con sus elementos a la Calle Ferrocarril Oriente, entre Calle Iturbide y Avenida González Ortega con la finalidad de desazolvar el dren pluvial denominado “El Cusco”, dichos elementos desazolvaron basura, fierro viejo y todo tipo de desechos, llenándose un costal completo.

Hernández Gramajo recomendó a la ciudadanía no tirar basura en las calles cuando esté lloviendo, debido que toda la basura que se arroja en la calle se queda estancado en el dren pluvial del zanjón “El Cusco” provocando las inundaciones que ya se han visto en estos días.

Los habitantes piden al Edil que se instale un letrero donde se prohíba tirar basura en dicho lugar, y aquel que desobedezca, sea sancionado conforme al Bando de Buen Gobierno.

Arrojan Basura En Alcantarilla Abierta

Recién pavimentada la Calle Morelos entre Avenida Rayón y González Ortega, quedando pendiente por pavimentar una parte de la calle, los comerciantes que venden a un lado de la banqueta y personas que transitan por ese lugar, se les ha ocurrido arrojar basura en una alcantarilla de la calle, la cual está tapada solamente con una tabla para que no caigan las personas.

Personas sin escrúpulos han arrojado y siguen dejando su basura en dicho lugar, cosa que no ha sido bien vista por el resto de los habitantes, pues eso demuestra que no tienen educación ni cultura de la limpieza, ahora le exigen al Ayuntamiento que mande poner botes o algún contenedor de basura y con esto tratar de mantener un Huixtla limpio sin basura o libres de cacharros para no crear el mosco transmisor del Dengue o Chikungunya, así como sancionar a esas personas sin educación. EL ORBE/José Ángel López