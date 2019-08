Resistencia Civil Insiste en Tarifas Eléctricas Justas Para Chiapas

Huixtla, Chiapas; 18 de Agosto.- Este domingo alrededor de las 11 horas, se llevó a cabo la reunión mensual de la Asociación Civil de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa AC, presidido por Ramón García Matus, asistiendo representantes de los municipios de la Costa.

García Matus le dijo a los presentes que no permitan instalar medidores digitales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e hizo hincapié en no firmar ningún documento expedido por la misma con tal de realizar algún acuerdo; que siempre consulten a su dirigente para que no vayan a ser sorprendidos.

“Seguiremos luchando por un tarifa eléctrica justa para el Estado de Chiapas; no nos estamos negando a pagar, pero debemos pagar lo justo”; también dijo a los usuarios que deben ahorrar energía eléctrica comprando focos ahorradores, “debemos de esperar a que nos sentemos a dialogar con el Gobierno Federal para tratar el asunto sobre la problemática de las altas tarifas de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad no ha respetado los acuerdos pactados”.

Por último, recomendó a los usuarios a que lean la Constitución para que tengan conocimiento en cada artículo, y no sean engañados. EL ORBE/José Ángel López