El INM No Deporta ni da Solución a los Migrantes Afroamericanos

*La Ciudadanía Pide que ya se Vayan.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto.- Poco más de un centenar de migrantes originarios de Haití y del continente africano, protestaron este lunes en las inmediaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada al norte de la ciudad.

En su manifestación acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de pésima atención, luego de que explicaron a los medios de comunicación que los mantienen en Tapachula desde hace varios meses sin darles una respuesta a la solicitud de un oficio de salida (llamado popularmente salvoconducto).

Algunos de los afectados narraron que, desde hace medio año, presentaron su solicitud formal a esa dependencia del Gobierno Federal para poder transitar durante 15 días por territorio nacional sin ser detenidos, llegar a la frontera con los Estados Unidos y pedir asilo en esa nación norteamericana.

Por causas todavía desconocidas, el INM en Chiapas, que aún encabeza la delegada Yadira de los Santos Robledo, no ha expedido esos documentos y, por lo mismo, esos extranjeros no pueden salir de Tapachula y tienen que sobrevivir en condiciones precarias.

Es falso que estén recibiendo ayuda, e incluso, no tienen comida, trabajo, agua, ropa, atención médica y ningún otro apoyo gubernamental, indicaron.

El grupo, en el que visiblemente había decenas de menores de edad y mujeres, incluso varias embarazadas, desplegaron mantas en la entrada principal a las instalaciones, en las pidieron libertad a los inmigrantes y la expedición de sus documentos para poder avanzar hacia su destino, en los Estados Unidos.

Esos extranjeros se han visto en la necesidad de hacer campamentos en un asentamiento irregular cerceno. Algunos de ellos corrieron con suerte y cuentan con casa de campaña individuales que les regalaron otros migrantes que lograron avanzar en su recorrido. Otros solamente se cubren con cartones y plásticos.

La manifestación se da apenas unas horas después de que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Comisionado del INM, Francisco Garduño, habían llegado a Tapachula a verificar las condiciones en las que sobreviven los migrantes en Tapachula.

De acuerdo a los discursos que hicieron ante los medios de comunicación durante el fin de semana, los migrantes eran muy bien atendidos y se estaban haciendo inversiones en diversos albergues e instalaciones de Gobierno, para brindarles un mejor servicio.

Mientras eso sucedía, cientos de migrantes indocumentados se amotinaron y trataron de fugarse de un albergue oficial, ubicado Villahermosa, Tabasco.

Varios de ellos escalaron la barda perimetral del recinto, pero fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

Allá también denunciaron malos tratos, falta de servicios médicos y alimentos de calidad, incluso no les informan cuál es su situación jurídica, es decir, si van a obtener los documentos de salida o si serán deportados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Dorian Scott Vázquez