El Mercado Soconusco “La Estación” Convertido en Cochinero

*Exigen Atención de Oscar Gurría.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto.- A pesar de que en diversas ocasiones los locatarios del Mercado “Soconusco” o mejor conocido como “mercadito de la Estación”, ubicado sobre la Central Sur, han solicitado vía escrita al Ayuntamiento de Tapachula el apoyo para la rehabilitación de la infraestructura, las autoridades han sido sordas a esta petición, originando que este inmueble se encuentre en pésimas condiciones.

La Presidente de un grupo de locatarios del mercado “Soconusco”, Marina Aguirre López, afirmó que, a pesar de ser uno de los centros de abasto más representativos de la ciudad, por años ha permanecido en el abandono por parte de las autoridades municipales, situación que ha impedido brindar el mantenimiento adecuado a la infraestructura del inmueble.

Ante la apatía de las autoridades, la infraestructura del inmueble presenta severos daños físicos, principalmente en el techo, el cual está convertido en una auténtica coladera, ya que, en la época de lluvias hay demasiadas filtraciones, las cuales provocan afectaciones en los locales comerciales.

Lamentó que, aun cuando la administración municipal prometió un cambio, las instalaciones del mercado permanecen en deplorables condiciones, no hay seguridad ni espacios de estacionamiento, incluso persiste el problema del centro de acopio de basura, el cual representa un foco de infección.

La Asociación de Locatarios giró un oficio al Presidente Municipal el pasado de 03 de Diciembre de 2018, en el que se daba a conocer las principales carencias y problemáticas que enfrenta este importante centro de abastos, además se solicitó, también, el apoyo para el mejoramiento de la infraestructura, pero han pasado más de 8 meses y no han obtenido respuesta alguna, ni del Alcalde ni de sus achichincles, aseguró.

Las deplorables condiciones en que se encuentra el inmueble ha influido en las bajas ventas, ya que las personas no llegan realizar sus compras, situación que representa un duro golpe en la economía de los comerciantes, lo que ha obligado a algunos locatarios a cerrar sus negocios porque no obtienen recursos ni para cubrir los servicios básicos de sus locales.

Además, los locatarios en reiteradas ocasiones han exigido la clausura del centro de acopio de basura, el cual genera malos olores durante todo el día, pero las autoridades de la mal denominada “Cuarta Transformación” son iguales de sordos que sus antecesores, ya que el funcionamiento de este espacio es un negocio para algunos funcionarios, porque ellos les cobran una cantidad diaria a los tricicleros.

Para finalizar, Aguirre López, hizo el llamado enérgico a las autoridades municipales para que se establezca un programa para el rescate de los mercados públicos tradiciones, los cuales están en el abandono, ya que, del funcionamiento de estos inmuebles, depende la economía de cientos de familias que se han dedicado a la venta de productos de primera necesidad. EL ORBE/ Marvin Bautista.