Denuncian Presuntas Irregularidades de Juzgado Civil Contra Sexagenario

Tapachula, Chiapas: 22 de Agosto.- En Diciembre del 2017, José Antonio Maldonado Velázquez de 27 años de edad, perdió la vida en un accidente automovilístico en la prolongación de la 17 Oriente; José Antonio era el hijo mayor de don Alfonso Araón Maldonado Morales, pero ahora, después de casi dos años del fatal suceso, don Alfonso es víctima de una injusticia legal.

Don Alfonso Araón de 67 años de edad, denunció ante rotativo EL ORBE el acoso jurídico que está sufriendo, donde está involucrada la Fiscalía de este Distrito, el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula y los abogados Héctor Mejía Arrazate, Gregorio Ezequiel Ramírez Bravo, Fulgencio Chacón Vázquez y Guadalupe Espinoza Arce.

Explicó que después de dos años en que su hijo sufrió el accidente, le llegó una notificación para presentarse a la Fiscalía de este Distrito, debido a que Javier Arias Godínez, quien se identificó como presunto dueño del automóvil donde perdió la vida José Antonio, quería el pago de la unidad, sin embargo, Arias Godínez nunca se presentó en los tres citatorios.

Trascurrieron otros meses cuando nuevamente don Alfonso fue citado ante las autoridades ministeriales, ahora debido a una denuncia mercantil interpuesta por la misma persona Javier Arias Godínez, en donde se le acusaba ahora por la falta de liquidación de un pagaré por la cantidad de 180 mil Pesos.

Don Alfonso detalló que, no conoce a esta persona que lo denuncia, que nunca ha pedido dinero prestado, incluso su firma fue falsificada en el pagaré, de acuerdo con estudios de Peritos en Grafología, sin embargo, ahora la denuncia trascendió hacia el Juzgado Primero del Ramo Civil, quien notificó el embargo de su casa para resarcir la supuesta deuda.

Ante su desesperación, acudió a la Comisión de Derechos Humanos, pero no obtuvo respuesta, por lo que tuvo que contratar a un abogado de nombre Ramón, recomendado por la misma dependencia, sin embargo, esta persona sólo se dedicó a pedirle dinero y no trabajó sobre el problema.

Don Alfonso teme que le quiten su casa a través de argucias legales, ya que es el único patrimonio que tiene, además pidió a las autoridades del poder judicial no prestarse a la corrupción y a las irregularidades de un documento falsificado; este problema ya trajo consigo el deterioro en su salud. EL ORBE/ Marvin Bautista