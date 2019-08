Incremento de la Inseguridad Frena la Economía Local: Empresarios.

*Exigen a las Autoridades Reforzar la Vigilancia en el Primer Cuadro.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto.- Para lograr atraer un mayor número de visitantes al Centro de Tapachula, principalmente provenientes del vecino país de Guatemala, es fundamental que el Gobierno ofrezca garantías elementales como lo es la seguridad y evitar a toda costa el acoso de Agentes de Vialidad.

El empresario tapachulteco, Demetrio Campuzano, mencionó que el desorden en una ciudad, condicionada por el comercio ambulante y por el establecimiento del transporte público en lugares no permitidos, da origen a un mayor grado de inseguridad, por lo que las autoridades estatales, federales y municipales deben establecer más medidas de prevención del delito y atender frontalmente la criminalidad.

En otros lugares del país, la delincuencia organizada se ha apoderado de los comercios al pedirles derecho de piso y extorsión, en la que muchas veces desencadenan secuestros y homicidios, por lo que enfatizó que Tapachula está a tiempo de frenar la criminalidad, para no llegar a estas condiciones y así garantizar el desarrollo empresarial de toda la geografía local.

Desde hace 10 años, ha sido más difícil para los empresarios locales sostener sus negocios, debido a la llegada de supermercados transnacionales, y si se le agrega el tema de la inseguridad que sufren, la dificultad incrementa, por ello añadió que los Gobiernos deben proteger a los empresarios de la localidad, quienes son los que mueven la economía en la zona.

“Es necesario que las autoridades se avoquen en el tema de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, ya que, este rubro se agobió totalmente, y exigimos a las corporaciones policíacas reforzar la vigilancia, porque al dejar que el índice delictivo crezca se frena el crecimiento económico” sostuvo.

El pago de nómina de los empleados, los impuestos y las prestaciones a los trabajadores que tienen que erogar mensualmente, los mantiene en una situación crítica, sobre todo si el Gobierno no contribuye en darles las facilidades a los visitantes de Guatemala, quienes al mínimo error que cometen en el centro de Tapachula, los agentes -que están al acecho- los infraccionan.

Para finalizar, el entrevistado puntualizó en que, para mejorar la economía de la Ciudad de Tapachula, deben trabajar conjuntamente las autoridades estatales, federales, municipales y comerciantes, con la finalidad generar un ambiente de confianza y no de zozobra, porque es difícil pensar que la economía de una ciudad crecerá si no se atiende como prioridad en tema de la inseguridad. EL ORBE/ Marvin Bautista