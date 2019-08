Preparan Proyecto Para Consolidar Como Terminal de Cruceros a Puerto Chiapas

* Turistas Locales Ahora Podrán Abordar los Buques.

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- Con la llegada del buque “Vidanta Alegría”, Puerto Chiapas podría convertirse, a partir de Noviembre, en una Porthome; es decir, una verdadera Terminal de Cruceros en donde los turistas puedan abordar y viajar a diversas rutas del Pacífico, reveló Alexander Fleck, director de la empresa Nativo Tours.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que, de consolidarse este proyecto vertido de la iniciativa privada nacional y extrajera, Puerto Chiapas elevaría exponencialmente las divisas para la entidad, la generación de miles empleos y contribuiría en el desarrollo regional.

Grupo Vidanta es el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas más importante de México y Latinoamérica.

A partir de este año expandirá su inigualable y galardonada oferta gastronómica, de hospitalidad, bienestar y de entretenimiento con Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros, cuyo lanzamiento marcará un hito en la industria de viajes del país.

El lanzamiento de Vidanta Cruises convierte al Grupo en el primer desarrollador en el país que opera tanto en tierra como en mar mediante una obra maestra de privacidad y exclusividad de 15 mil 396 toneladas, 153 metros de largo y 20 de ancho.

En el proyecto están involucrados, además, empresarios mexicanos y centroamericanos, quienes participarían en la prestación de servicios turísticos en cada una de los lugares sedes.

El Plan “B” Para Puerto Chiapas.

Mientras se define qué es lo que pasará con el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial, ambos en Puerto Chiapas, ha surgido ese “Plan B”, que estaría a punto de detonarse, entre tres y cuatro meses.

Fleck, quien sostuvo en los últimos dos meses en diversas reuniones en los Estados Unidos y en territorio nacional en torno al proyecto, explicó cuáles serían los beneficios para Tapachula.

Previo a la inauguración del arribo inaugural, se promocionaría ese recorrido turístico no solamente en Chiapas, sino también en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, así como en Guatemala, dijo.

Los paquetes incluirán uno o dos días de estancia en la ciudad, con la alternativa de recorridos en más de 40 puntos turísticos de la localidad y de los municipios aledaños, incluyendo comercios y plazas.

Eso absorbería gran parte de la oferta del sector hotelero y restaurantero e impactaría en el comercial y el de servicios.

En el caso de Guatemala, los turistas con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) podrán viajar a Tapachula vía terrestre, hospedarse, pasear y comprar en por la ciudad, y después abordar un crucero y experimentar una fantástica aventura, a precios accesibles y sin tener que ir a Estados Unidos para hacerlo.

Hasta ahora todo ha sido bajo el impulso de la iniciativa privada, pero se espera que se integren las tres instancias de Gobierno.

Esta es una nueva alternativa empresarial para la atención de turistas mexicanos y guatemaltecos que, hasta ahora, no tenían la posibilidad de viajar en un buque de esos.

En las mesas de trabajo también han decidido incorporarse los Gobiernos Estatales y de varios municipios de Jalisco y Baja California, porque están muy interesados en la promoción conjunta de sus entidades y respaldar a sus empresarios.

Y es que desean aprovechar la conexión aérea Guadalajara-Tapachula, que ha sido todo un éxito, para ofertar y vender espacios desde el centro del país, para aquellos que quieran viajar en un crucero.

Mientras que Baja California haría lo mismo con la entrada en vigor de la ruta directa entre Tijuana y Tapachula en un vuelo que recorrerá toda la República Mexicana, en menos de cuatro horas.

Alexander Fleck aseguró que la naviera ya le ha solicitado los catálogos de los puntos turísticos en el Soconusco, hoteles, restaurantes, comercios y otros que se requieren para la promoción.

El Vidanta…la Plataforma que Esperaba Tapachula.

El buque, de Vidanta Cruises, está compuesto por 149 camarotes y suites, cuyo diseño ofrece bellísimas vistas al exterior.

Con una proporción de un miembro de la tripulación por cada pasajero -a diferencia del estándar que es de uno a cinco-, el Vidanta cuenta con un conserje personal por cada cabina, además de seis cubiertas públicas y restaurantes de diferentes especialidades para satisfacer los paladares más exigentes.

Así también, once originales bares y salas lounge, un área de entretenimiento inmersiva, lujoso spa y gimnasio, una hermosa piscina en la cubierta superior y múltiples jacuzzis.

La idea es crear experiencias gastronómicas incomparables, el barco ofrecerá un menú diseñado por dos premiados y experimentados chefs: Eric Pansu, nombrado el mejor chef de Francia; y Pascal Molines, reconocido como el mejor chef repostero en Francia y campeón mundial.

De acuerdo a Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, en 45 años han construido un legado cimentado en extraordinarios y personalizados servicios en complejos vacacionales y ahora lo están expandiendo en altamar.

Garantizó que las rutas están siendo detalladamente diseñadas para explorar destinos exclusivos y brindar así una experiencia auténtica a través de las tradiciones y cultura mexicanas en las costas más hermosas del país.

El Vidanta es un barco completamente nuevo. Con la participación de los mejores ingenieros y arquitectos navales del mundo, incluida la empresa líder de la industria naviera: SMC Design, Vidanta Elegant proporcionará a sus huéspedes una experiencia inigualable.

El “Vidanta Alegría”, llegó a México desde Cádiz, España, en donde se le remodeló para operar como embarcación turística de máximo lujo. Tenía originalmente 300 cabinas, pero fueron convertidas en 151 para hacerlas más espaciosas y lujosas. Al final, tendría una capacidad de 300 pasajeros y 400 tripulantes.

De acuerdo a las declaraciones del directivo de Vidanta, el barco, con un valor aproximado a los cien millones de Dólares, realizaría sus viajes no sólo por la costa mexicana, sino a través de puertos latinoamericanos.

Otra primicia es que, a pesar de que la empresa no ha definido oficialmente que puertos mexicanos visitaría, tendría su base en la terminal de Puerto Vallarta, en donde además desarrolla un complejo hotelero gigantesco junto a Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta, Nayarit.

La idea es que el buque, de 150 metros de largo y 20 de ancho, arribe semanalmente a las terminales, o sea, cerca de 50 veces al año, e incrementar el número de barcos hasta conformar una flotilla.

Actualmente, la empresa posee desarrollos en la Riviera Maya, Riviera Nayarit, Puerto Peñasco y un aeropuerto en el Mar de Cortés, además de su hotel en Marina Vallarta. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello