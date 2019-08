Protestan en Mazatán por Altos Índices de Inseguridad

El Ayuntamiento ha Fracasado: Población

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- En un hecho sin precedentes, un grupo de la sociedad del municipio costero de Mazatán, marchó este jueves por las principales calles de la ciudad para pedir al Gobierno Estatal y Federal atender el tema de la inseguridad.

Esto, porque la administración municipal que aún preside el alcalde Gilberto Barrientos Coyotzi, quiropráctico de profesión, ha sido un total fracaso y no ha podido atender ese reclamo de la población y ninguna otra demanda popular.

Sabiendo que el clamor se incrementó en los últimos días por los hechos sangrientos en robos, asaltos y homicidios, que publicó oportunamente EL ORBE, simpatizantes del Alcalde trataron de desvirtuar la protesta, pero pudo más la inconformidad social.

Así, obreros, campesinos, amas de casa, profesionistas, comerciantes, estudiantes, personas con capacidades diferentes, tricicleros, transportistas, prestadores de servicios y de otros sectores de la sociedad, se concentraron por la tarde en la entrada a la cabecera municipal.

Después partieron en un contingente hacia el centro de la ciudad. En su marcha desplegaron pancartas en las que evidenciaron que la estrategia en materia de seguridad en ese municipio, no funcionó.

Fue una marcha pacífica que recibió el aplauso de quienes, por alguna situación u otra, no pudieron salir de sus casas, pero que reconocieron el malestar de los pobladores y la valentía de quienes protestaron.

Al llegar a la explanada externa del Palacio Municipal pidieron que saliera el Alcalde para escucharlos, pero no lo hizo.

Por ello, una comisión de los manifestantes accedió a presentar un documento a los Regidores y algunos representantes de los cuerpos policíacos adscritos a la región, que curiosamente se encontraban reunidos a esa hora en la Sala del Cabildo.

En la misiva, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, le piden “tomar cartas en el asunto y voltee su mirada hacia al municipio”.

Relatan que tienen problemas con el alumbrado público, mantenimiento correctivo de los pozos de agua potable, entre otros, pero que la prioridad es el de la inseguridad.

“A plena luz del día, la ciudadanía hemos sido víctimas de robos a casa habitación, asaltos y ahora hasta robos en los negocios con pistola en mano, dejando un ambiente de incertidumbre y temor”, señalaron.

Así también, “no podemos exponer a las personas de la tercera edad y a los niños que salen a realizar algunas compras y pueden ser arrollados por estos delincuentes que se fugan echando balas, y la policía, como siempre, llega 30 minutos tarde”.

A través de ese documento, con copia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial; casetas de vigilancia en puntos estratégicos y capacitación para los uniformados municipales.

“Queremos vivir en paz”; “el pueblo lo puso, el pueblo lo puede quitar, señor presidente póngase buzo”; “Por un Mazatán seguro”, “Ya basta de tanta inseguridad”, señalaban algunas pancartas.

Después de leer la carta ante los complacientes Regidores, los manifestantes decidieron retirarse sin que se registrara incidente alguno. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello