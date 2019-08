CNTE Condiciona Cadena de Cambios a Docentes

Gabriela García, la declarante.

* Para que Participen en Marchas.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- La docente Ana Gabriela García García, denunció que como no se ha sumado a los paros y bloqueos que realiza el sindicato de maestros, la sanción arbitraria que recibió es que no le permitieron participar en la cadena de cambios.

Añadió que es de la zona 48 de Tapachula y el día 12 de Agosto se aplicó la cadena de cambios interna, en la cual sus derechos fueron violados, ya que la maestra representante de Bases Magisteriales Organizadas (BAMOS 40), de la Delegación D-I-16 le negó el acceso.

El argumento esgrimido es que no era militante porque no tiene la constancia de militancia sindical, es decir, que como no es afín con sus ideales, no tenía el derecho de participar y que, según su antigüedad, grados de estudios, la iban a dejar para después.

Precisó que actualmente se encuentra en un proceso de impugnación, se fue a Tuxtla Gutiérrez y dirigió oficios con la ayuda de la Sección 40, se supone que habían acordado y aceptado que se hiciera la cadena de cambio, o sea, que en base a sus derechos la iban a dejar participar.

Es obvio que se pusieron de acuerdo y ahora le dicen que como ya habían tomado un acuerdo y ya ha sido firmado, ya no puede participar, porque no tiene la hoja y no tiene derechos sindicales, manifestó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González