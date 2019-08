Inseguridad y Migración Frenaron Ocupación Hotelera Durante Periodo Vacacional

* Visita de Turistas Cayó Casi un 70%: Empreasarios.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- En la conclusión del periodo vacacional de Verano, la ocupación hotelera, así como la presencia de visitantes nacionales y extranjeros en consumo de restaurantes y lugares turísticos, se vio seriamente disminuida, al grado que el sector hotelero registró un 35 por ciento en ocupación, aún cuando se tenían altas expectativas de movilidad turística, y para los empresarios esta afectación se generó por el alto índice de inseguridad que se vive en la cuidad, aunado al tema de migración que permanece sin control.

El socio de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro García Ruiz, lamentó que este periodo vacacional que termina, pasó desapercibida en la mayoría de los negocios de servicios en toda la región Soconusco, sólo se detectó un pequeño repunte en las zonas como la Ruta del Café, pero no fue significativo.

El impacto de las noticias en materia de inseguridad que se ha incrementado en Tapachula y el tema de migración hace pensar a las personas en visitar o no, un lugar que no les ofrece un gran atractivo turístico, y eso es lo que sucedió en este periodo vacacional, pues la visita de guatemaltecos se vio disminuida de manera considerable, debido a estas problemáticas.

Otra de las razones de la baja de visitantes a esta región fue la falta de compromiso de los Gobiernos por promover, a través de sus dependencias de Turismo, los lugares de interés; así también con el impacto de noticias negativas a nivel nacional de lo que sucede en Tapachula con el tema de la migración e inseguridad, cosas que ahuyentaron la intención de visitar esta zona de Chiapas.

Otro de los motivos de la baja económica que se percibió en las últimas semanas en la ciudad, es que la afluencia de visitantes guatemaltecos, quienes son los que en verdad hacen sus compras en Tapachula, bajó considerablemente, derivado principalmente del acoso que sufren en los retenes carreteros, en la que tienen que pasar por varios filtros antes de entrar a esta ciudad.

Mencionó que no existe una flexibilidad de las autoridades en la atención a los visitantes de Guatemala, por lo que pidió considerar un cambio de estrategia, pues la economía de la ciudad ofertada por estos visitantes se está cayendo drásticamente.

Para finalizar, puntualizó que hace falta mucho por hacer para que la economía en materia turística despunte de manera favorable, ya que no existe cohesión entre las autoridades estatales, municipales y empresarios, para trabajar en el registro de una estrategia que permita la llegada de más visitantes, lo que redundaría en más fuentes de empleo y una mejor economía. EL ORBE/ Marvin Bautista