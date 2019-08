Por Recorte Presupuestal, Cerrarán 4º Tribunal Agrario de Tapachula

Herminio Verdugo, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- De tres instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que funcionan en Chiapas, el Gobierno Federal pretende solamente dejar uno, situación que ha generado inconformidad entre el sector campesino.

El presidente del Comisariado Ejidal del ejido Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, Herminio Verdugo Muñoz, dijo que lamentan profundamente que el Gobierno Federal pretende dejarlos sin el Tribunal Unitario Agrario Distrito número 4, con sede en esta ciudad y que atiende a la región Soconusco.

En Tuxtla Gutiérrez está el TUA 03 y en Comitán el TUA 54, pero ante los recortes presupuestales quieren que haya uno por Estado, situación que empeorará las cosas en materia agraria, ya que todo se concentrará en la capital del Estado o en Comitán, dijo.

Si de por sí al sector campesino le cuesta bajar hasta Tapachula, será peor cuando tengan que ir a otra lejana ciudad, porque la situación económica está difícil y no les dan respuesta en un solo día a sus asuntos, sostuvo.

“El Tribunal Unitario Agrario es un organismo importante de los compañeros campesinos en toda la región del Soconusco y en cuanto las autoridades concreten lo que ya han anunciado, será catastrófico para todos los campesinos, porque tendríamos que andar viajando y eso nos traerá muchas consecuencias tanto económicas como sociales”, señaló.

Hizo un llamado a los Comisariados Ejidales y a los ejidatarios para unificarse y que, de ser necesario, una comisión debe trasladarse hasta la Ciudad de México para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para decirle que no se vale que pretenda dejarlos sin el Tribunal Unitario Agrario.

El dirigente campesino manifestó que no están de acuerdo con esta medida, porque si estando acá esa oficina agraria hay muchas dificultades para que sean atendidos, llevándoselo a otro lugar va a ser más difícil, más problemático.

Esta es una zona productiva donde hay muchos ejidos, definitivamente el Soconusco es la parte más importante en lo que se refiere a producción tanto de café como de maíz y de otros cultivos. El resto del Estado en promedio hace el 40% entre todos, mientras que el Soconusco genera el 60% de la producción agrícola de la entidad.

Finalmente, manifestó que no es posible que en esta ciudad no solo debe de estar el TUA, sino también otras dependencias para atender al sector productivo, porque ésta es la capital económica de Chiapas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González