Preocupa al Colegio de Economistas la Política Económica de AMLO

Tapachula, Chiapas, 27 de agosto.-Heriberto Cosme López Molina, presidente del Colegio de Economistas de Chiapas de la Frontera Sur, señaló que es preocupante la política económica implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es inestable y en cualquier momento podría haber recesión.

Destacó que ya están divulgando los primeros spots del primer informe del presidente de la Repúblicay sí llama la atención que hay muchas cosas que analizar, hay varios datos que mencionaron entre ellos el hecho de que recientemente el INEGI dio a conocer el crecimiento preliminar del 01 porciento y que algunos celebraban.

La realidad es que el crecimiento cuando se hace la medición técnica arrojó que fue del 0.0%, eso quiere decir que todo se mantuvo atónico, es decir que hubo una atonía en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y eso tampoco es algo tan relevante.

Dijo que, si bien es cierto que no hay una recesión como tal, pero no debe de dejarse de lado que el CONEVAL presenta mediciones que dan parámetros para tomar decisiones de cambio, entonces el crecimiento en México está estancado, no hay una recesión técnica como tal, pero hacia allá se dirige. EL ORBE / Rodolfo Hernández González