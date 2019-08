Trato Humanitario Para Migrantes Varados en Tapachula

* Exhorta Rutilio Escandón al INAMI.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto.- En el marco de su gira por Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración (INAMI) para que se brinde un trato humanitario a los migrantes de diversas nacionalidades que han quedado varados en Tapachula.

El Gobierno del Estado, dijo, trabaja de manera coordinada para atender la situación migratoria que se presenta en Tapachula, todo en respeto de los derechos de las personas que han salido de sus países de origen por diversas problemáticas, como la pobreza y violencia.

El Gobierno Federal no debe olvidar que México y Chiapas es un país también migrante, y lo que se necesita hacer es trabajar en consecuencia con las autoridades inmersas en la materia para proteger humanitariamente a los migrantes, brindarles el acompañamiento en su estadía en territorio chiapaneco.

El Ejecutivo Estatal puntualizó que en su Gobierno ha girado las instrucciones precisas a las dependencias que coadyuvan en este tema, para brindar el auxilio a la población migrante que permanece en Tapachula y en otros municipios de Chiapas, a fin de que en su necesidad de continuar con su viaje al norte del país caigan en las garras de los traficantes de indocumentados

“Trabajamos para atender humanitariamente a los migrantes, les brindamos el acompañamiento y los auxiliamos para que no caigan en manos de los traficantes, quienes son delincuentes, y contra ellos, en el Estado de Chiapas no habrá tregua”, sostuvo.

Los migrantes salen por una gran necesidad de sus países de origen, porque no hay trabajo y porque se están viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, por ello, estas personas abandonan sus lugares, porque no tienen lo más indispensable para llevar el sustento a sus familias.

El mandatario estatal detalló que, el Gobierno Federal no debe perder de vista la realidad de las cosas, y en lo que respecta a su Gobierno, trabajará de manera ordenada, sería, responsable y humana para con los migrantes, porque ellos no tienen ninguna culpa, toda vez que, muchos de ellos salieron de sus países de origen enganchados y engañados por delincuentes. EL ORBE/ Marvin Bautista