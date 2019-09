Atiendan los Problemas de Chiapas Antes que a Migrantes: Iglesia Bautista

“México está pagando una larga etapa de corrupción que vivió por décadas”, sostuvo el Pastor Eleazar Maya Lucas.

* Urgente que Federación Voltee a ver al Sur.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- “El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe de tener primero el corazón y la mirada en los mexicanos y posteriormente a los migrantes. Primero el país. Primero la casa”, sostuvo, Eleazar Maya Lucas, Pastor en Chiapas de la Iglesia Bíblica Bautista Eben Ezer.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que lo correcto es que primero se atienda la problemática de los mexicanos, y para ello puso la crisis económica y de empleos que asegura está viviendo Chiapas.

No se trata de una visión xenofóbica sino, más bien, de coherencia, aseguró, “porque no estamos en contra de que el gobierno apoye a los migrantes, pero, antes, que se atienda a los chiapanecos, donde hay mucho desempleo”.

Desde su punto de vista, los programas sociales que está impulsando la actual administración federal, como el “Sembrando Vida”, son muy buenos.

“Pero a los chiapanecos nos gustaría ver palpable la erradicación del desempleo, más ingresos para las familias, salud, y menos deserción escolar y desintegración de hogares”.

México está pagando una larga etapa de corrupción que vivió por décadas y que ahora al Presidente le toca plantear políticas de desarrollo rural y urbano, “en donde es urgente que el Gobierno Federal voltee a ver al sur”, afirmó.

Hizo énfasis que el Soconusco es una de las principales regiones productoras del país, pero sin apoyo, sobre todo a la industria agrícola, al referirse al café, el banano, mango, palma de aceite, que se cultiva en la región, se manda como materia prima a otras entidades, se procesa y nos la regresan a precios muy caros.

Por ello lamentó que los proyectos de la Zona Económica Especial y el Parque Agroindustrial hayan fracasado en el cambio de administración federal.

Opinó que se debió de haber destinado los recursos que se requerían y con ello apuntalar el desarrollo de la región, aunque le hubieran cambiado el nombre al proyecto.

Retomó el tema del desempleo en la entidad, al decir que los sueldos para la Población Económicamente Activa (PEA) no son suficientes para solventar los gastos de una familia, y en muchas ocasiones, ni para cubrir las necesidades básicas como la alimentación, educación, vestido, calzado y salud.

En Chiapas, destacó, no hay suficientes industrias, fábricas o empresas que puedan generar la cantidad de empleos de acuerdo a la demanda.

“Cada semestre salen jóvenes universitarios que no tienen en dónde trabajar y terminan de choferes o de peones que, aún cuando son empleos honrosos, no se prepararon para eso”.

Así también, que hay un gran índice de desintegración familiar, porque los padres tienen que migrar hacia otras regiones del norte del país, en busca de generar recursos y mandarlos a sus familias, pero que muchas veces no se logra cumplir con ese ciclo.

Consideró que la falta de oportunidades y de recursos, son generadores de inseguridad, delincuencia, prostitución, deserción escolar, drogadicción y otros problemas coyunturales graves.

Por otro lado, lamentó que los servicios de atención de todas las iglesias ubicadas en alrededor de 2 mil 500 municipios en el país, estén centralizados solamente en la Ciudad de México.

Así, las oficinas en los Ayuntamientos y en los Gobiernos de los Estados han sido reducidas a la gestoría o conciliadores, sin ninguna atribución legal.

Por ello, puntualizó, la solución a la problemática que sufren todas las religiones en el país, es muy costosa y tardada. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello