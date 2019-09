Alumnos de la Escuela de Trabajo Social «Jesús Aquino Juan» Exigen Cese de Docente

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- Alumnos de la escuela de Trabajo Social «Jesús Aquino Juan», ubicada al nororiente de la ciudad, tomaron las instalaciones educativas para exigir a la Secretaría de Educación la sustitución de una docente, a quien señalan de no tener la capacidad para impartir clases.

En representación de los inconformes, Aylen Julissa Hernández Alfonso, jefa de grupo del 7° Semestre Grupo «B», dio a conocer que desde hace meses atrás los alumnos exigieron, a través de oficios a la Secretaría de Educación, la sustitución de la maestra Arely Escobar Gálvez, sin embargo, no han encontrado respuesta y su aprendizaje se ve afectado por la incapacidad de la docente para enseñar en el salón de clases.

La docente no responde dudas de los temas que se tratan en las materias que imparte con los alumnos de la mayoría de los semestres, no elabora plan de estudios ni planeación, no entrega evidencia de los trabajos que elaboran los jóvenes, e incluso, los exámenes que elabora no son de acuerdo a temas que aborda en sus clases.

Al menos los alumnos de 5° y 6° Semestre pasaron el semestre escolar sólo realizando recortes de fichas en los periódicos, ya que nunca presentó su planeación de los temas que se abordarían, lo que va en retroceso de la educación de la comunidad estudiantil, por ello decidieron protestar, ya que, les preocupa su aprendizaje.

La docente Arely Escobar Gálvez imparte en el 7° Semestre la materia de Taller de Titulación, en 6° semestre Taller de Investigación, en 5° semestre Taller de Metodología de la Investigación, y en primer año Antropología, es decir, la mayoría de los alumnos están bajo su enseñanza, de ahí la preocupación de los jóvenes por su aprendizaje.

En diversas ocasiones los alumnos han hecho llegar su inconformidad vía escritos a la Secretaría de Educación, quienes se comprometieron a dar respuesta a esta demanda, pero sólo han sido engaños, porque han pasado meses y la docente todavía continúa frente a grupo. EL ORBE/ Marvin Bautista/Dorian Scott Vázquez.