Protestan por Constante Suspensión de Clases en el Internado No. 11

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre.- Padres de familia del Internado número 11 Escuela Primaria «Joaquín Miguel Gutiérrez», ubicado al sur de la ciudad, protestaron a las afueras de la institución educativa ante las diversas irregularidades que se presentan en la misma, debido a la suspensión constante de clases, situación que afecta el aprendizaje de sus hijos.

En representación de los padres, Gilberto Cruz, denunció que los docentes faltan mucho a sus labores de enseñanza y dejan las áreas que les asigna la Dirección sin cubrir, o a veces ponen en su lugar a personal incompetente, afectando la educación y el cuidado de los niños.

No sólo los docentes se ausentan frecuentemente, sino también el personal de Cocina y Prefectura, cuya problemática mantiene preocupados a los padres de familia, porque debido a esta problemática hay días en que los niños no reciben la alimentación adecuada.

Ante la necesidad de los padres de que sus hijos reciban una enseñanza de calidad, decidieron protestar y exigir vía escrita a la Secretaría de Educación del Estado tomar cartas en el asunto, toda vez que, los tutores han decidido no tolerar más ausentismo de los docentes ni del personal de la institución educativa.

Muchos de los docentes argumentan su inasistencia a comisiones sindicales, a marchas y protestas del magisterio, sin embargo, la constante suspensión de clases en nada beneficia la educación de los niños, por ello los padres de familia señalaron que ya no permitirán más paro de labores, de lo contrario, ya no permitirán el ingreso de los docentes.

No es posible que los maestros exijan lista de útiles a los padres de familia, dijo, cuando no utilizan gran parte de los materiales, ya que muchos de ellos se ausentan de las clases hasta dos veces por semana, o en otro caso, no enseñan de acuerdo a los planes de estudio, lo que mantiene molestos a los tutores, toda vez que hacen un gran esfuerzo para comprar estos productos, pues son de escasos recursos. EL ORBE/ Marvin Bautista.