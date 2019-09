Marchan Estudiantes en Tapachula Exigiendo Aumento de Matrículas

Tapachula, Chiapas; 04 de septiembre. – Estudiantes de la Escuela Normal de Licenciatura de Educación Física (ENLEF), marcharon este miércoles por las principales calles de la ciudad, para exigir a las autoridades educativas el aumento en la matrícula escolar de esa institución.

Los normalistas se concentraron cerca de las 14:00 horas en el Parque Bicentenario, en el centro de la ciudad, desde donde partieron hacia la explanada exterior de la alcaldía local.

En su recorrido también dijeron que no han sido atendidos otros temas relacionados a esa escuela, como las becas.

Dijeron que, aún cuando se han abierto a la instalación de las mesas de diálogo para analizar la problemática de maneta particular, las autoridades no los han querido atender.

La marcha concluyó en un mitin, en el que expresaron sus inconformidades y posteriormente se retiraron, sin que se reportaran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello