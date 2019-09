Suchiate, “La Tijuanita del Sur”, Donde Prevalece la Inseguridad

Suchiate, Chiapas, 4 de septiembre.- Este municipio es “La Tijuanita del Sur”, donde prevalece la inseguridad, hay mucha delincuencia, hay muchos ilegales que se quedan a delinquir, denunció la comerciante Imelda Estrada García.

“Estamos pidiéndole a las autoridades federales que verdaderamente miren hacia acá, porque ciertamente este lugar es un Tijuanita chiquito, que se aboquen a cuidar, que cumplan con lo que tienen que hacer”, añadió.

Dijo que no es posible que en esta ciudad fronteriza la gente viva atemorizada, con el “Jesús en la boca”, porque no sabe en qué momento la van atracar”.

Recordó que la gente ya se ha organizado para realizar marchas porque les preocupa la inseguridad, sobre todo porque muchos han sido despojados de sus pertenencias de valor, tanto en la vía pública como en sus domicilios.

LA GENTE LE TIENE TEMOR A LA POLICÍA MUNICIPAL

En tanto, Armando Reyes señaló que la población le tiene miedo a la Policía Municipal, infunden desconfianza, sobre todo porque Demetrio Martínez, tiene total desconocimiento de lo que es el sistema de seguridad y de manera constante, junto con sus agentes, cometen abusos, tampoco llegan cuando les solicitan un servicio, sobre todo cuando se trata de asaltos y robos, por lo que existe la sospecha que estén en contubernio con la delincuencia.

Precisó que Martínez fue candidato a la presidencia municipal de Tapachula, por el Partido Mover a Chiapas, al que pertenece la alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, la misma que al parecer por recomendación de los dirigentes de su partido, lo incrustó en la administración donde no ha dado resultados.

El denunciante señaló que es preocupante que la seguridad esté en manos de un completo desconocedor del tema y lamenta que el regidor de la comisión de seguridad desconoce del tema que le toca presidir o está bajo las órdenes de la alcaldesa.

LAS PROTESTAS DE LA POBLACIÓN

Hace varias semanas un grupo de ciudadanos, preocupados por la ola de inseguridad, realizaron una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad y concluyeron frente a la presidencia municipal.

Desafortunadamente, señaló, gente allegada a la alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar denostó la movilización, en lugar de buscar soluciones a ese flagelo que afecta a todos los pobladores, tanto en la zona urbana como rural. EL ORBE / Rodolfo Hernández González