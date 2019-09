Liberan Segunda Orden de Arresto al Secretario de Seguridad Pública

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado resolvió en contra de diversos funcionarios municipales de Tapachula, incluyendo al alcalde Oscar Gurría Penagos, por desacato en el expediente administrativo TJA/JCA/056-B/18.

Además, giró en las últimas horas la segunda orden de captura y arresto en contra del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, por las mismas causas.

En rueda de prensa, el exsubdirector de esa dependencia, Alfonso Mancilla Juan, y la exasesora jurídica, Ana Teresa Mazariegos, quienes promueven el juicio, informaron que García Palazuelos pagó una fianza para no ser detenido, según consta en el expediente 1408/ 19.

De acuerdo a ese documento y con fundamento en el Artículo Tercero de la Ley de Amparo, que se agregue a esa incidencia el escrito de García Palazuelos, mediante el cual exhibe el depósito No. 844222 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por la cantidad de 10 MIL PESOS.

“Dicha garantía se fijó para que surta efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados concedida en interlocutoria del 24 de junio de 2019, fojas 69 a la 80”, señala la fianza.

Según ambos abogados, ese recurso jurídico del Secretario de Seguridad es para evitar que, por un lado, sea arrestado, aunque también para alargar el proceso.

Dijeron que los dos exfuncionarios fueron despedidos injustamente y, luego de haberlo comprobado, ahora el Tribunal les ha dado la razón, pero las autoridades municipales no quieren acatar el resolutivo de los Magistrados.

Adelantaron que los expedientes los están enviando a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, al Congreso del Estado y las dependencias auditoras.

Es que, según su declaración hay elementos suficientes para considerar que los recursos del SUBSEMÚN en Tapachula están siendo desviados.

Coincidieron que eso es lamentable por los altos niveles de inseguridad en el municipio, “donde constantemente hay robos, asaltos y homicidios”.

También están remitiendo una copia el expediente al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para que ordene que el actuar de la Fiscalía sea transparente y no brinde impunidad al funcionario municipal.

Confiaron en que se aplicará la ley sin distingo alguno, es decir, se dará cumplimiento a la orden de arresto de García Palazuelos y, después, iniciar el proceso contra el Alcalde, mientras no se cumpla con la resolución del Tribunal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello