Protestan al Edil Gurría el Pésimo Estado de las Calles en “El Carmen”

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre.- Han pasado más de 11 años en que los habitantes del fraccionamiento “El Carmen Infonavit” ubicado al suroriente de la ciudad, han solicitado a las autoridades municipales la rehabilitación de las calles, sin embargo, ningún Alcalde ha atendido esta petición, por lo que con el paso del tiempo se encuentran totalmente destruidas.

El Presidente del Comité de colonos, Ademar Agustín López, dio a conocer que en diversas administraciones han solicitado la atención de las necesidades básicas del fraccionamiento, pero a pesar del compromiso que establecen los Presidentes Municipales, solo han sido engañados.

Las cuatro calles con que cuenta el fraccionamiento están deterioradas en su totalidad, por lo que el paso de los vehículos es muy complicado debido a los grandes baches; incluso en esta época de lluvias se llenan de agua y se convierten en lagunas artificiales, dando un mal aspecto a esta zona habitacional.

En diversas ocasiones han sostenido reuniones con las autoridades municipales en donde les han dado a conocer los proyectos y los montos que se invertirán en la rehabilitación de las calles y de la red sanitaria, pero todo ha quedado en promesas, pues han pasado 11 años y la situación en lugar de mejorar, ha empeorado.

Como ya es una costumbre, dijo, una vez más realizaron las gestiones en la administración de Oscar Gurría Penagos, pero sólo han encontrado respuestas negativas, toda vez que les han informado que las obras del fraccionamiento no fueron tomadas en cuenta como prioritarias para este año, además de que no cuentan con recursos.

Con pancartas en mano, exigieron al Alcalde atender sus peticiones añejas, ya que debido al abandono en que se encuentran, las tuberías de la red de drenaje están obsoletas y han comenzado a presentarse fuga de aguas negras en todas las calles, generando un problema sanitario, ya que debido a este foco de infección, muchos niños han comenzado a enfermarse.

“Pedimos el apoyo para pavimentación de las calles y nos dijeron que era necesario el cambio de la red de drenaje, porque desde hace años no se ha rehabilitado, nos hicieron el proyecto y el monto, pero nos dijeron que no hay dinero para ejecutarlo” abundó.

Finalmente, los colonos pidieron a las autoridades una reunión de trabajo, ya que no permitirán quedar nuevamente excluidas de las obras públicas, porque han pasado años y las familias del fraccionamiento ha sido abandonado por las administraciones municipales. EL ORBE/Marvin Bautista