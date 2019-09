Descuentos a Docentes que Suspendieron Clases por Marcha magisterial

Rolando Flores Archila, el declarante.

* Informa Secretaría de Educación en Chiapas.

No hay justificación para estas marchas, pues ya se canceló la Reforma Educativo, afirmó el funcionario.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Tras la marcha que realizó el magisterio y organizaciones campesinas el pasado viernes en la capital del Estado, y que ocasionó que algunos central escolares suspendieron clases, el director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Chiapas, Jorge Rolando Flores Archila, afirmó que no hay justificación para que los maestros estén manifestándose, puesto que el Gobierno Federal impulsó la cancelación de la Reforma Educativa, y afirmó que esta marcha se debe a intereses oscuros.

La autoridad educativa estatal ya tomó nota de qué escuelas cerraron o qué maestros faltaron a sus clases, y se actuará en consecuencia, pues el Estado debe ser garante del servicio educativo para los niños y jóvenes, por ello se harán los descuentos que se deban hacer.

Una vez teniendo los reportes de los docentes que abandonaron su responsabilidad de estar en los salones de clases se les aplicará el descuento de salario correspondiente, por lo que se ha convocado a los padres de familia y a directivos para que puedan coadyuvar en garantizar la educación de los niños, afirmó.

«Se aplicarán las sanciones que corresponde nada más, porque la Secretaría de Educación debe ser garante del servicio educativo, y si no se da es también responsable de hacer los descuentos del salario al maestro que no cumple con su deber; estamos recabando los datos de cuántos docentes abandonaron su centro educativo, aunque en esta ocasión el número no fue tan elevado», sostuvo.

Mientras tanto, abogados de la Coordinadora interpusieron la mañana de este viernes en la Judicatura Federal, 4 mil 350 juicios de amparo en favor de igual número de trabajadores para evitar el cese en sus labores.

El pasado viernes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y campesinas marcharon en Tuxtla Gutiérrez en protesta contra la reforma educativa y los megaproyectos impulsados en el Sureste de país por el Gobierno Federal.

La marcha magisterial presuntamente se realizó para repudiar la reforma educativa, que según los docentes está “maquillada” por el régimen de la Cuarta Transformación, con la cual, dijeron, busca someter al movimiento magisterial y popular para imponer los proyectos económicos y estratégicos en el Sureste mexicano. EL ORBE/ Marvin Bautista