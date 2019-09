Más Campesinos y Ejidatarios Piden que no se Lleven el Tribunal Agrario

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Más grupos de campesinos y ejidatarios se sumaron a la petición para que el Gobierno Federal no desaparezca el Tribunal Unitario Agrario Distrito número 4, con sede en esta ciudad.

“La opinión de nosotros como organización política y cultural en el Soconusco, es que esa dependencia agraria no sea cerrada y concentrados los casos en la única que quede, ya sea en Tuxtla Gutiérrez o Comitán, ya que afectará severamente al sector campesino”, señaló el dirigente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Scott Ramos.

Eso afectará grandemente al sector campesino de la región, ya que generará gastos al ir a cualquier ciudad que quede como sede y muchos casos quedarían totalmente abandonados, quedarían en la impunidad por la distancia, sostuvo.

Destacó que “le queremos hacer un recordatorio y un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que primero los pobres, en este caso los campesinos es uno de los sectores pobres, por lo que no los debe de dejar en un estado de indefensión”.

Caso similar ocurrió con la Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que la población también quedó a merced de comerciantes voraces y para presentar quejas deberán viajar a Tuxtla Gutiérrez, lo que genera más gastos para los afectados, en muchas de las ocasiones la parte acusada no se presenta y deben darse varios careos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González