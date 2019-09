Africanos Cumplen 3 Semanas de Protestas Contra el INM

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- Los migrantes africanos que se mantienen en plantón en la explanada de la Estación Migratoria “Siglo XXI” aprovecharon este domingo para lavar sus ropas e ir a distraerse al Centro Histórico de Tapachula, por lo que las actividades de protesta transcurrieron sin incidente alguno.

Este domingo se cumplieron 20 días en que el grupo de aproximadamente 400 migrantes extracontinentales están en plantón a las afueras del Estación Migratoria “Siglo XXI”, esto en protesta ante la postura del Instituto Nacional de Migración (INAMI) de negar pases de salida para que puedan continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Muy pocos africanos estuvieron en el campamento que mantienen instalado, ya que, muchos usaron el día para actividades personales, y en pequeños grupos caminaron desde la Estación Migratoria hacia el centro de la ciudad, toda vez que no cuentan con recursos económicos para pagar pasaje en el transporte colectivo.

A pesar de las actividades transcurrieron en total calma, uno de los accesos al inmueble estuvo resguardado por el elementos de la Guardia Nacional y de la Policía, quienes durante estas semanas han estado a cargo de las seguridad, y sin importar las condiciones climáticas se han mantenido firmes en su labor.

Los 812 africanos que interpusieron amparos en los tres juzgados federales en Tapachula con apoyo del Centro de Dignificación Humana, con ansias esperan que se cumpla el plazo y que el fallo sea a su favor, para que Jueces determinen dar nulidad al documento emitido por Directora General de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, en el que se establece que los extracontinentales tienen que abandonar el país solo por la frontera sur.

Los migrantes extracontinentales confían en que este recurso legal pueda ser favorable para ellos, ya que sólo de esta manera es como pueden obtener su pase de salida y así puedan continuar su camino hacia los Estados Unidos, toda vez que el Instituto Nacional de Migración ha mostrado una cerraron para impedir el tránsito de este grupo de personas hacia la frontera norte del país.

«Ya estamos cansados, aquí no tenemos agua ni comida, es un infierno, ya no queremos estar más tiempo, nosotros no querer quedarnos, queremos pase de salida para ir a Estados» dijo, con su dificultad de hablar el español una mujer africana.

Debido a las condiciones extremas y de hacinamiento en que se encuentran, el ánimo de los africanos ha decaído con el paso de los días, y es que la postura del Instituto Nacional de Migración ha hecho que caigan en la desesperación, pues su único deseo es obtener el salvoconducto o pase de salida.

Hay africanos que están varados en Tapachula desde hace más de 3 meses y aunque no se cuenta con un número exacto, se estima que superan los 3 mil, y vienen de países como El Congo, Angola, Camerún, Mauritania, Burquina Faso, Etiopia, Eritrea, entre otros, quienes espera que en los próximos días puedan continuar su camino, a través del amparo que interpusieron en los juzgados federales. EL ORBE/ Marvin Bautista