Exigen Rehabilitar Puente Colapsado en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 10 de Septiembre.- Habitantes de varias comunidades de este municipio se mostraron preocupados porque desde el 2017 cuando colapsó un puente vehicular, hasta la fecha no existe ningún proyecto viable para su rehabilitación.

Hilario Pérez, de la 2a. Sección de Cahoá, explicó que esta vía de comunicación es muy importante, sobre todo porque por ahí transitan todos los días los alumnos que acuden a las instituciones educativas en la cabecera municipal, amas de casa y la producción agrícola.

La estructura está bastante dañada y temen que en cualquier momento se venga abajo, porque además el río Cahoá, durante la temporada de lluvias se carga de mucha agua.

Es preocupante que esta importante vía que comunica a los pobladores de los ejidos Miguel Hidalgo, Silvano Gatica, El Aguinal, Segunda Sección de Cahoá y Manuel Lazos, entre otros, esté desatendida, señaló.

Denunció que es una obra que se ha venido gestionando desde hace 2 años y no hay soluciones todavía.

A pesar del daño estructural que presenta el puente, dijo, aún siguen pasando ahí porque rodearlo implicaría más gastos, es decir, el transporte colectivo que cobra 10 Pesos de pasaje, con toda seguridad lo incrementarán y quienes tienen su carrito particular gastarán más combustible. EL ORBE/Rodolfo Hernández González