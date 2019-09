Inicia la Reubicación de la Jurisdicción Sanitaria VII

*Ocupará Antiguo Edificio del Hospital General

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre.- Las oficinas administrativas de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, así como varios laboratorios del Gobierno del Estado, iniciaron este jueves un proceso de reubicación a sus nuevas instalaciones en el antiguo Hospital General.

Ángel Gabriel Ocampo González, jefe de esa dependencia que engloba a Tapachula y otros 15 municipios, recordó en entrevista para el rotativo EL ORBE que, en septiembre del año pasado, el Hospital ubicado a un costado del Parque Recreativo Los Cerritos, terminó su ciclo.

Esto porque se inauguró el moderno edificio del Hospital Regional de Tapachula, ubicado en la carretera que conduce a Puerto Chiapas y hubo la reubicación completa.

Sin embargo, en virtud de que la Jurisdicción Sanitaria no cuenta con instalaciones propias, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ordenó modernizar y rehabilitar las instalaciones cercanas a Los Cerritos para aprovecharlas al máximo.

Con ello se permitirá ahorrar la renta que se ha venido haciendo desde hace varios años de tres edificios y utilizar esos recursos económicos en otras prioridades.

En el cambio de sede se pasará toda la oficina administrativa y el laboratorio jurisdiccional, así como los programas contra el dengue, oncocercosis y paludismo.

Durante estos meses se han hecho -además- trabajos paralelos, como la limpieza general, desrame de árboles, desazolve de canales, habilitación de baños, pulido de pisos, cambio de plafones y luminarias, entre otros.

Aclaró que se van a pasar, pero la modernización continuará durante varios meses más, “ya que no podemos esperar a que este todo listo, porque entonces se seguirán pagando las rentas”.

La primera área que comenzó a trasladarse a la nueva sede es el laboratorio jurisdiccional, del que se estima el martes ya esté operando al público.

También se está reubicando el archivo, que ha sido embalado y resguardado, de tal manera que se conserve intacto.

“Será un edificio digno para los trabajadores y para los tapachultecos”, apuntó.

De igual forma, se aprovecharán otras áreas ya construidas para la instalación del laboratorio jurisdiccional, en donde se concentran las muestras de las unidades médicas de los 16 municipios, incluso de otras instituciones de salud.

En el proyecto está que otra parte del edificio se aproveche para instalar un tomógrafo, servicio de Rayos “X”, un mastógrafo, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello