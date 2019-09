Se Recrudecen Protestas en Escuintla

Exigen la Destitución del Alcalde Ever Daniel Velázquez Javalois

Escuintla, Chiapas; 12 de Septiembre.- Maestros de la sección 7 y 40 además de campesinos se reunieron en una marcha donde pidieron la destitución del presidente municipal, Ever Daniel Velázquez Javalois, por no cumplir promesas en campaña.

El punto de reunión fue en la entrada al pueblo, por el rumbo de la refresquera, a las 10 de la mañana, el contingente marchó por el Boulevard Benito Juárez, pasó por la avenida Álvaro Obregón hasta terminar frente a la Presidencia Municipal.

Durante todo el trayecto, la líder lanzó consignas en contra del Edil, exigiendo diera la cara, de ratero y corrupto no lo bajaron.

Al llegar frente al Palacio Municipal los líderes continuaron con sus consignas en contra del Alcalde Escuintleco, varios de los campesinos hicieron uso de la palabra y exigieron la destitución del Presidente Municipal por corrupto y no cumplir las promesas de campaña en la Zona Alta.

Entre las principales demandas exigían la liberación de sus compañeros de lucha, considerados como presos políticos, además hacían responsable al presidente municipal si algo les pasaba a sus compañeros de lucha. EL ORBE/Alonso Castañeda/Corresponsal