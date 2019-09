Comerciantes Ambulantes Denuncian Penalmente a Seudolíder por Extorsión

Tapachula, Chiapas; 20 de septiembre.- Un grupo de comerciantes informales de Tapachula se presentaron ante la Fiscalía de Distrito a protestar porque aseguran que no hay avances en sus denuncias hechas contra un seudolíder que, dijeron, los extorsiona e intimida.

Kevin Walter López García, uno de los afectados, ante los medios de comunicación y en voz de sus compañeros señaló como responsable de esos supuestos atropellos a Elías Candanedo Rivadeneira.

Con documentos en mano afirmó que esa persona se dice ser miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero con domicilio en esta ciudad.

Señaló que hay un hostigamiento permanente y que, incluso, gente allegada al acusado han golpeado a comerciantes.

Ante esa situación, relató que desde hace varios meses se armaron de valor y se presentaron a formalizar sus denuncias ante las autoridades judiciales y que, desde entonces, han enviado infinidad de oficios para conocer los avances, pero que no hay respuesta alguna.

De clase muy humilde, los denunciantes señalan que lo único que les han dicho las autoridades es que ya llamaron varias veces al inculpado para que declare sobre lo ocurrido, pero que no se presenta a los requerimientos.

“De manera pacífica hemos presentado muchos oficios. Queremos, como chiapanecos, que se atiendan nuestras denuncias”, indicó.

Comentaron, además, que solamente el ayuntamiento local puede conceder permisos relacionados a la vía pública y que, en el caso de ellos, que habían concluido su proceso de regularización con el actual gobierno municipal.

En su defensa, abundaron, ya presentaron esos permisos a las autoridades judiciales pero que los han citado en vano durante varios meses. “Ya estamos hartos de esa situación”, afirmaron que tampoco quieren la confrontación, sino más bien que los deje de extorsionar e intimidar el supuesto zapatista y el grupo que lidera.

Al final se le preguntó sobre cuántos comerciantes informales en Tapachula están en esas mismas condiciones, a lo que contestó que “somos miles”.

Los casos ya fueron presentados también ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), según obra en el expediente 0557/2019.

Por ello se le envió una canalización del asunto a la subdirectora de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía, Claudia Fong Damián, hace ya seis meses, pero todo sigue estancad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello