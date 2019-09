Exigen Bacheo en la Quinta Privada Sur

Las calles están intransitables, y causan averías a los automóviles.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- Residentes y automovilistas de la 5a. Privada Sur se quejan por el mal estado de esa arteria, ante la falta de compromiso del Ayuntamiento para dar solución a la problemática que aqueja a la ciudadanía.

En un recorrido por el lugar, se puede apreciar el avanzado deterioro de esta calle, la cual sirve para desahogar el tráfico de la avenida Central Oriente y conectar con otras importantes vías, misma que se encuentra llena de baches, especialmente en el tramo de la 6a. y 8a. Oriente en el que la erosión causada por las lluvias ha formado un enorme agujero que prácticamente ocupa toda la calle, causando molestia de los vecinos.

Al respecto Minerva Solís, mencionó: “antes esta calle estaba adoquinada, en anteriores administraciones fue revestida con asfalto, pero no se le dio el mantenimiento adecuado y ahora mucho menos, pues este agujero ya ocupa toda la calle. En los tiempos de lluvia es un lago artificial en el que se reproducen mosquitos, pero además son muchos los vehículos que se han dañado, tanto de los vecinos, como de quienes pasan por aquí”.

La declarante manifestó: “en lagunas partes el asfalto ya no existe, y se puede ver que el adoquín que está debajo se encuentra en mejor estado, ojalá el Ayuntamiento viniera y reparara nuestra calle. Hemos reportado varios vecinos el problema, pero ni siquiera vienen a ver el pésimo estado en que se encuentran las calles, todos esperaban mucho de ésta administración, pero a lo mejor tienen mucho trabajo que no se dan tiempo de atender a toda la ciudadanía por igual”, concluyó. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta