Protestan Camioneros Locales por Desplazamiento de Mano de Obra

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre.- Transportistas de camiones de volteo se pronunciaron porque se respeten los acuerdos logrados en el gobierno anterior, para concesionamiento que no se da desde hace más de 30 años.

En rueda de prensa, Armando Escobar Reyes, coordinador del Frente de Transporte Organizado de Camiones de Volteo de la Frontera Sur, dijo que participan desde Arriaga hasta el Suchiate y el objetivo es dar a conocer a la opinión pública una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción al interior de la Secretaría de movilidad y Transporte del Estado.

Destacó que la inconformidad se generalizó el día jueves durante una reunión en la Secretaría del Transporte, donde se le da seguimiento a una serie de trabajos realizados desde hace tiempo para el ordenamiento de los camiones de volteo, sobre todo porque quedaron en padrón hecho el año 2009 y ahora piden se le de seguimiento.

Durante una movilización pacífica realizada este viernes donde estacionaron sus vehículos en los acotamientos de la carretera Tapachula-Tuxtla Chico, a la altura del Kilómetro 10, dijeron que buscan tener una reunión de trabajo con el Secretario de Transporte, Aquiles Espinosa García, porque ya son varias veces que los mandan con el Subsecretario del Transporte, Felipe de Jesús Velasco Aguilar y con el coordinador de Delegados del Transporte, Marco Antonio Morales Liévano, quienes no les dan una solución, solamente evasivas.

Añadió que se llevaron la desagradable noticia cuando estos dos funcionarios les informaron que se va a concesionar hasta el año 2018, cuando el acuerdo era hasta el año 2009, fecha que se cerró el empadronamiento.

Los manifestantes creen que esta decisión lo que busca es la liberación del transporte, lo cual no consideran viable.

Este nuevo anuncio les impacta porque toda aquella persona física que esté llegando a la Secretaría va a ser concesionada, sobre todo porque tienen conocimiento se han nuevas organizaciones de camiones de volteo que se sienten con derechos y que buscan ser beneficiados, cuando existe gente que está en la lucha desde hace 40 años, “no estamos de acuerdo que los nuevos tengan los mismos derechos que los viejos en la lucha”, agregó.

Escobar Reyes manifestó que buscan ser beneficiados: Ingenieros, Contadores, Profesores, dueños de Ferreterías que están invirtiendo en camiones de volteo y les están recibiendo sus documentos, tal como ocurrió este jueves cuando se recibieron en la Secretaría del Transporte 50 nuevos expedientes para el municipio de Tapachula.

Otra de las inconformidades que manifestaron es que hace unos días fue detenido un camión de volteo, propiedad de un ferretero de Tuxtla Chico, que apenas lo compró hace un año y lo adhirió a una organización e indebidamente el coordinador de Delegados de la Secretaría del Transporte lo liberó, sin ser su función, en lugar de haberlo consignado al Ministerio Público como lo establecen los acuerdos con la Fiscalía.

Informó que hay “líderes” que están lucrando con el transporte de volteo, sacándole dinero a los incautos, muchos de ellos ya han sido sorprendidos con cantidades que van de los 50 mil a los 100 mil pesos, por lo que ya fue interpuesta una queja en la Mesa de Seguridad.

Finalmente, manifestó que en caso de no haber una respuesta a sus planteamientos se verán en la necesidad de tomar acciones drásticas.

A las 14:50 horas llegó al lugar de la protesta pacífica Roberto Antonio Velasco Sánchez, delegado de gobierno en Cacahoatán, quien les agendó una reunión para el 25 de septiembre en la Secretaría de Transporte del Estado, donde serán atendidos por el Subsecretario del Transporte y Movilidad del Estado, Felipe de Jesús Velasco Aguilar y el coordinador de Delegados del Transporte del Estado, Marco Antonio Morales Liévano. EL ORBE / Rodolfo Hernández González