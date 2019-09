Habitantes de la Zona Baja Exigen Desazolve del Río Huixtla

Pobladores denuncian saqueo indiscriminado de material pétreo, lo que provoca desbordamientos e inundaciones.

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre.- Pobladores de la zona baja temen que el río Huixtla se desborde sino se desazolva, toda vez que el alcalde José Luis Laparra Calderón no se ha preocupado por hacer las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Otra de las problemáticas que se vive en ese afluente es el saqueo indiscriminado de material pétreo, que no saben si es con autorización de la Conagua, además que hay muchos agujeros enormes que han provocado se ahoguen muchas personas, como sucedió recientemente con una niña.

Hermelindo Monzón Gómez, campesino del ejido Huixtla y con domicilio en el cantón “El Arenal”, señaló que es preocupante la falta de desazolve del afluente, que durante la temporada de lluvias aumenta su caudal.

Añadió que temen sufrir inundaciones, sobre todo cuando se presentan fenómenos meteorológicos, lo que pone en riesgo su patrimonio y sus cultivos, principalmente la caña de azúcar y el ganado que algunos tienen.

“Con las constantes tormentas tropicales que se presentan las fuertes lluvias pueden aumentar el cauce del río Huixtla, lo que pone en riesgo a los pobladores de las comunidades de la zona baja, entre ellas El Arenal, 15 de Marzo, La Unión, Rancho Nuevo”, agregó.

Monzón Gómez dijo que recientemente no se han hecho los desazolves correspondientes, tampoco se han tapado las ventanas del afluente que en caso de una fuerte crecida y desbordamiento, podría afectar hasta el Ingenio Huixtla.

Dijo que ya se han quejado con diversas autoridades, han acudido a Tuxtla Gutiérrez, a CONAGUA, hasta lograr que les mandaran unas máquinas que únicamente apoyaron en reforzar el bordo, sin embargo, hace falta el desazolve. EL ORBE / Rodolfo Hernández González