Del 24 al 28 de Septiembre, 2º Canje de Armas en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre.- “Se tiene muy claro que un sistema integral de seguridad, conformado por instituciones de gobierno, debe de tomar en cuenta los principios de prevención, proximidad, participación y coordinación, para tener excelentes resultados”, precisó el Teniente Coronel de Caballería, Félix Moreno Ibarra.

En su mensaje durante el inicio del 2° Canje de Armas, que se realizará del 24 al 28 de septiembre en el parque central “Miguel Hidalgo”, dijo que hoy se tiene la gran oportunidad de contribuir con la seguridad, mostrando a nuestros hijos que las armas no nos hacen más fuertes ni más valientes, como lo han visto en los medios de comunicación y en los videojuegos, que hacen creer que los delincuentes están por encima de la ley.

Destacó que siempre hay que estar cerca a los hijos, para que no crezcan influenciados por la violencia, ausentes de valores, tales como la honestidad, la gratitud, la prudencia, el respeto y la responsabilidad.

Hizo un llamado a los padres de familias, resaltando que “tenemos un gran compromiso con la sociedad y con nuestras propias familias, porque como todos sabemos los accidentes pueden llegar a quitarle la vida a un ser querido. Cuando se crece viendo las armas en casa y un día de manera fortuita se toma, provoca un accidente que la mayoría de las veces tiene desenlaces fatales y dolorosos para nuestras familias”

Moreno Ibarra dijo que la población tiene una gran responsabilidad en el sentido de entregar armas, municiones y diferentes artificios que puedan ocasionar algún daño.

Más adelante dijo que existe la preocupación en las autoridades porque las armas puedan ser utilizadas por los niños y ocasionar algunos accidentes dentro del hogar y eso es lo que no se desea, que exista algún accidente o incidente que ponga en riesgo a la familia, principalmente a nuestros jóvenes.

Informó que las personas que deseen participar en el canje de armas no serán perseguidos ni investigados, se guarda el anonimato para que se acerquen, “el llamado es que hagan conciencia en un sentido de pertenecer a nuestra sociedad sin ningún problema y sin ningún temor, pero con la idea de que esto va a recuperar nuestros espacios de seguridad”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González