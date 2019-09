Grupo Idealsa Inicia la Construcción de Macro Plantas en Puerto Chiapas

Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre. – El sueño que ha tenido en los últimos años el director general del Grupo Ideal S.A. de C.V, Edwin Rolando Alburez Rodena, de construir sus fábricas en Puerto Chiapas y convertir ese lugar en el corazón económico del Estado y del sur-sureste del país, se ha empezado a hacer realidad.

Este martes es histórico para esa empresa, líder mundial en producción de alimentos, porque no solo han colocado la primera piedra de lo que serán sus plantas anclas, sino también porque esa empresa generará los miles de empleos y recursos que tanto necesita la frontera sur

Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la región, José Antonio Toriello Elorza, luego de atestiguar el inicio de los trabajos de las dos plantas, que se prevé inicien operaciones el próximo año.

En rueda de prensa, el empresario dio la bienvenida a Idealsa a Tapachula, de la que dijo, sus propietarios de origen guatemalteco, tienen serias intenciones de edificar su sede matriz en la localidad, aunque reconoció que mucho de ello dependerá del cobijó que le de la sociedad.

Grupo Ideal siempre confió en Tapachula. Durante varios años luchó para adquirir terrenos en lo que sería la Zona Económica Especial (ZEE) y fue la primera empresa que compró 45 hectáreas en ese lugar y cumplir meticulosamente con el larguísimo trámite de 42 permisos que se requerían, tan solo para colocar la primera piedra.

No son improvisados. De hecho, ya tienen todos los contratos firmados con sus operadores, tanto nacionales como internacionales.

Están tan enamorados de Tapachula que, independientemente de que el gobierno decida hacer inversiones o no, ellos construirán su parque industrial, en el que participen 15 empresas, miembros del mismo consorcio, con una inversión de poco más de 6 mil millones de pesos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello