Exigen Desafuero del Alcalde de Escuintla por Corrupto

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre. – Un grupo de representantes de sectores productivos y de diversos sectores de la sociedad del municipio de Escuintla, presentaron una solicitud de desafuero del alcalde, Ever Daniel Velázquez Javalois, por corrupción.

Así también, por desvíos de recursos económicos, nepotismo, abuso de poder y por utilizar a la fuerza pública para agredir a la sociedad y a quienes no estén de acuerdo a su administración.

En rueda de prensa, Pilar Ventura, Elmer Siu, Exal Gang, Bulmaro Calderón, Carmen Vázquez, Elsy Rivas, Gildardo Pérez, entre otros, dijeron que la irritabilidad social ha ido en aumento en los últimos días y que, en cualquier momento, se podría desbordar.

También dijeron que han presentado las pruebas de que, en el incendio provocado al edificio de la alcaldía de Escuintla, presuntamente participaron policías y funcionarios públicos.

Abundaron que, en el expediente remitido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, explicaron que el 10 de septiembre, un grupo de ciudadanos de ese municipio se manifestaron por estar molestos por la actitud del aún presidente.

Aseguraron que Javalois tiene en total abandono el municipio, sin obras ni trabajos en beneficio de la cabecera municipal y mucho menos de la zona rural.

Ese día, según la narración, convocaron a una reunión pacífica, en la explanada del Parque Central Revolución, con la finalidad de tomar acuerdos sobre esa mala administración.

Sin embargo, abundaron, alrededor de las 16:00 horas de ese día, “de manera sorpresiva fuimos agredidos físicamente y al mismo tiempo lanzando gases lacrimógenos en contra de la población, no importándoles la presencia de niños, mujeres y ancianos”.

Esos actos, insistieron, “fueron realizados por un grupo de personas vestidos de policías, con armas y palos, golpeando a diestra y siniestra a quién se encontraba en dicha área, en donde también fueron incendiados edificios públicos, entre ellos la presidencia, el DIF, el auditorio municipal, así como vehículos oficiales”

Dejaron en claro que “el incendio de los edificios públicos fue alrededor de las 20:00 horas, en la que participaron personal policiaco enviado por Ever Daniel”.

“La población ha señalado de que, en pocos meses, ha adquirido una serie de propiedades, entre ranchos, casas, ganado, maquinaria pesada y vehículos. A pesar de las demandas sociales no ha intervenido la Auditoría Superior del Estado, aunque ya existe una promesa de que será investigado”, indicaron.

Una y otra vez insistieron que los daños realizados en los diversos inmuebles y vehículos del municipio, “fueron realizados por la misma policía enviada por el hoy acusado, a quién responsabilizamos de manera directa de los ataques y las agresiones que sufrió la población de Escuintla”.

Además, “a partir de la fecha de las agresiones cometidas en contra de la ciudadanía escuintleca, se ha desatado una serie de amenazas en contra de los integrantes del movimiento”.

De acuerdo a esa versión, los incendios tenían como finalidad de culpar a la sociedad que está en contra de las irregularidades que, aseguran, ha cometido el alcalde desde que llegó al poder, en octubre del año pasado.

Así también, para borrar todo indicio de los actos de corrupción que señalan se han cometido en ese municipio.

El expediente también fue remitido a diversas comisiones de los Derechos Humanos; al gobierno del Estado, la Fiscalía, entre otros.

Hicieron el compromiso de presentar a la opinión pública en las próximas horas las pruebas de las irregularidades de ese ayuntamiento que, hasta ahora, siguen en la impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello