Denuncia Incremento de Inseguridad en la Plaza Tlapacholt por Presencia de Ilegales

* Utilizan las Instalaciones Para Drogarse y Embriagarse.

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre.- Vecinos de la colonia Centro lamentan la falta de atención de autoridades municipales para retirar a un grupo de migrantes que se instalaron de manera ilegal en la Plaza Tlapacholt, que ahora está convertida en un foco de inseguridad y de contaminación, situación que preocupa a las familias que viven en esta zona.

El presidente de la colonia Centro, Marco Antonio Mazariegos Ramírez, dio a conocer que desde la llegada de migrantes a la plaza se han presentado diversas problemáticas que mantienen preocupadas a las familias, ya que bajo los efectos del alcohol o drogas alteran la tranquilidad y la paz de la población.

Debido a la presencia de migrantes se han incrementado los asaltos, robos a comercios o casa habitación y las riñas callejeras.

Las personas tienen miedo de transitar por la 3a. y 5a. calle Poniente en horas de la noche, por temor a ser asaltados por este grupo de migrantes centroamericanos que se encuentran apostados en la plaza Tlapacholt.

El presidente de la colonia dijo que en ocasiones los migrantes se pelean entre ellos mismos y sacan machetes u otras armas, aunque los vecinos reportan estos incidentes al 911, la Policía Municipal nunca llega o se presentan cuando estas personas ya huyeron.

“El temor de nosotros es que no podemos transitar en la noche, porque los migrantes se apoderan de las calles para pedir dinero y si no se les da comienzan a agredir a las personas, han sucedido casos de vecinos que fueron víctimas de esta situación, y ya hemos pedido el apoyo de las autoridades pero hasta el momento no hemos sido atendidos”, abundó.

A pesar que los migrantes consumen drogas o bebidas alcohólicas a cualquier hora del día, los policías no actúan, solo pasan alrededor de la plaza en sus unidades y no les dicen nada, algo que preocupa porque dejan expuestos a los vecinos a ser víctimas de este grupo de personas.

Para finalizar pidió al Instituto Nacional de Migración y a las corporaciones policiacas realizar operativos conjuntos para desalojar a los migrantes de la plaza. EL ORBE/ Marvin Bautista